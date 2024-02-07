Σε διαβούλευση που θα διαρκέσει μία εβδομάδα, θα τεθεί το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα Πανεπιστήμια, με στόχο την κατάθεσή του στη Βουλή έως τις 20 Φεβρουαρίου.

Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με όσα έχει πει έως τώρα στη συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, θα περιλαμβάνει 200 άρθρα στα οποία μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι τα ιδρύματα:

Αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την ίδρυση, συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων με τη σύμφωνη γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Δημιουργείται μηχανισμός χρηματοδότησης καινοτόμων ιδεών.

Απαλλάσσει τη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση από τη γραφειοκρατία.

Αναβαθμίζεται το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με ίδρυση νέων τμημάτων και νέα προγράμματα σπουδών.

«Το 70% του νομοσχεδίου αναφέρεται στα δημόσια πανεπιστήμια και το 30% περίπου στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων», επεσήμανε από την πλευρά του χθες το βράδυ ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Αθήνας πραγματοποιούν συγκέντρωση στο υπουργείο Παιδείας στο Μαρούσι.

