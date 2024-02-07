Μια σοκαριστική υπόθεση trafficking 46χρονης γυναίκας από τη Γερμανία εξιχνίασαν αστυνομικοί του Τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης.

Η κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και η επιστάμενη έρευνα αστυνομικών οδήγησε στον εντοπισμό 46χρονης Γερμανίδας, θύμα εμπορίας ανθρώπων, σε περιοχή της Θεσσαλίας, η οποία εκδιδόταν παρά τη θέλησή της και στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος οκτώ ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Πρόκειται για ημεδαπούς ηλικίας 41 (άντρας), 37 (γυναίκα), 46 (άντρας), 61 (άντρας), 55 (γυναίκα), 52 (άντρας), 65 (γυναίκα) και 40 (γυναίκα) ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και απάτη.

Το χρονικό της φρίκης

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τον Απρίλιο του 2020 ο 41χρονος, ήδη κρατούμενος για πράξεις εμπορίας ανθρώπων σε βάρος της ίδιας της 46χρονης, η οποία είχε επαναπατριστεί στη Γερμανία, κατάφερε να έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί της μέσα από τη φυλακή και μετερχόμενος απειλές κατά της ζωής της την εξανάγκασε να μεταβεί σε οικία συγγενικών του προσώπων.

Σε αυτήν την οικία-κολαστήριο η 46χρονη παρέμεινε για χρονικό διάστημα ενός μήνα, χωρίς να μπορεί να εξέλθει από αυτήν, καθώς ήταν διαρκώς φρουρούμενη από τα συγγενικά πρόσωπα (37χρονη, 46χρονο, 61χρονο και 55χρονη) του 41χρονου “εγκεφάλου” της συμμορίας, δεχόμενη παράλληλα απειλές χρήσης βίας και απειλές κατά της ζωής της.

Επιπλέον, καθ’ όλο το επίμαχο χρονικό διάστημα η 37χρονη έχοντας στην κατοχή της το κινητό της παθούσας προσποιούμενη την 46χρονη, έστελνε μηνύματα σε φιλικά της πρόσωπα και δήλωνε ψευδώς ότι έχει ανάγκη διάφορα χρηματικά ποσά, τα οποία και ελάμβανε η ίδια.

Η εμπορία της 46χρονης συνεχίστηκε στη Θεσσαλία και την Αθήνα

Στη συνέχεια ο 61χρονος, κατόπιν συνεννόησης με τον 41χρονο, μετέφερε αεροπορικώς την παθούσα στην Αθήνα, όπου την παρέδωσε στον 52χρονο συνεργό τους, ο οποίος αρχικά την εξανάγκαζε καθημερινά σε ερωτική συνεύρεση μαζί του, ενώ στη συνέχεια την μετέφερε σε οίκους ανοχής, όπου η 46χρονη αναγκαζόταν να εκδίδεται και το σύνολο των εσόδων από τις ερωτικές συνευρέσεις της διαχειριζόταν ο 52χρονος με την 65χρονη.

Αρχές του 2021, ο 52χρονος μετέφερε την 46χρονη σε περιοχή της Θεσσαλίας, όπου από κοινού με την 40χρονη την εξανάγκαζαν με την απειλή, αλλά και με τη χρήση βίας να πραγματοποιεί ερωτικά ραντεβού με πελάτες σε διάφορα διαμερίσματα στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία κανόνιζε ο ίδιος μέσω αγγελιών που είχε αναρτήσει σε πλήθος ιστοσελίδων του διαδικτύου, ενώ διαχειριζόταν και το σύνολο των εσόδων από τα ερωτικά ραντεβού, χωρίς να λαμβάνει η 46χρονη κάποιο μέρος εξ’ αυτών.

Επιπλέον, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα ο 52χρονος, έχοντας στη κατοχή του το κινητό τηλέφωνο της παθούσας, έστελνε μηνύματα σε φιλικό της πρόσωπο, όπου προσποιούμενος την παθούσα δήλωνε ψευδώς ότι έχει ανάγκη διάφορα χρηματικά ποσά, τα οποία παραλάμβανε ο ίδιος.

Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η 46χρονη, αφού εξετάστηκε από Ιατροδικαστή, της παρασχέθηκε η απαιτούμενη αρωγή και προστασία.

Πηγή: skai.gr

