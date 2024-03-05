Αυτοψία σε υποδομές, στις πλημμυρισμένες περιοχές της Πιερίας, μετά και τη χθεσινή έντονη βροχόπτωση διενεργούν από νωρίς το πρωί επιτροπές ελέγχου προκειμένου να καταγράψουν βλάβες και υλικές ζημιές.

«Οι έλεγχοι διεξάγονται σε περιοχές του δήμου Κατερίνης, στον Άγιο Σπυρίδωνα, στη Βροντού, στην παραλία Κατερίνης, στην Κονταριώτισσα, ενώ αναμένουμε ενημέρωση και από τον δήμο Δίου Ολύμπου», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Χαράλαμπος Στεργιάδης.

Σύμφωνα με το κ. Στεργιάδη, «από το μεσημέρι αναμένεται ύφεση των καιρικών φαινομένων, ενώ νέες βροχοπτώσεις αναμένεται να πλήξουν την Κεντρική Μακεδονία από την Πέμπτη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

