Σκρέκας: Σήμερα η υπουργική απόφαση για το σαρακοστιανό καλάθι

«Σήμερα θα εκδοθεί η ανάλογη υπουργική απόφαση για το σαρακοστιανό καλάθι, το οποίο θα περιλαμβάνει κατεψυγμένα θαλασσινά, όστρακα, αλοιφές, χαλβά και όλα όσα προϊόντα χρειάζεται ένα νοικοκυριό για το σαρακοστιανό τραπέζι».

Αυτό ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας μιλώντας στο MEGA για τις ανατιμήσεις, την ακρίβεια, την αισχροκέρδεια και τα μέτρα της κυβέρνησης.

«Περνάμε σε ένα άλλο στάδιο θα έλεγα με μια σειρά από δράσεις πχ η μόνιμη μείωση τιμών, το καλάθι του νοικοκυριού, οι συνεχείς έλεγχοι κατά της αισχροκέρδειας. Χθες είχαν αποτέλεσμα γιατί επιβάλαμε πρόστιμο ύψους 742.000 ευρώ σε εταιρεία η οποία παραβίαζε τον νόμο. Όταν βλέπουμε ότι το περιθώριο κέρδους είναι μεγαλύτερο τότε ερχόμαστε και παρεμβαίνουμε. Γίνονται έλεγχοι κατά της αισχροκέρδειας και οι εταιρείες μετά μειώνουν τα προϊόντα σε αυτή την κατηγορία. Εμείς ελέγχουμε το κέρδος που προσθέτει μια εταιρεία σε ένα προϊόν για να το μεταπουλήσει στο σούπερ μάρκετ. Αν αυτό το περιθώριο κέρδους είναι μεγαλύτερο από το 2021, αυτή τη διαφορά την διπλασιάζουμε και επιβάλλουμε το πρόστιμο. Οι παραβάτες εντοπίζονται και επιβάλλονται πρόστιμα που ανακοινώνονται, αυτό έχει αποτρεπτικό χαρακτήρα, και βλέπουμε πως έχει αποτέλεσμα. Έχει μειωθεί η παραβατικότητα και δεύτερον οι εταιρείες που έχουν ήδη εντοπιστεί να παρανομούν, αναγκάζονται να μειώσουν τις τιμές στα ράφια», είπε ο υπουργός και συμπλήρωσε: «Πέρα από τους ελέγχους, που δεν έχουν επικοινωνιακό ή παροδικό χαρακτήρα, έχουμε προχωρήσει σε μία δέσμη μέτρων που έχουν στόχο την τόνωση του ανταγωνισμού και την υποστήριξη του καταναλωτή».

Για τα σαρακοστιανά είπε : «Σήμερα θα εκδοθεί η ανάλογη υπουργική απόφαση για το σαρακοστιανό καλάθι, το οποίο θα περιλαμβάνει κατεψυγμένα θαλασσινά, όστρακα αλοιφές, χαλβά και όλα όσα προϊόντα χρειάζεται ένα νοικοκυριό για το σαρακοστιανό τραπέζι. Οι τιμές των προϊόντων ιδίως των εισαγόμενων προσδιορίζονται σε διεθνές επίπεδο κι δεν τις διαμορφώνει η Ελλάδα. Οι τιμές εξαρτώνται από την προσφορά και την ζήτηση. Όλα τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια εμπορική συμπεριφορά των εταιρειών που κάθε χρόνο οδηγούσε σε αύξηση των τιμών στο ράφι. Εμείς αυτή την στρεβλή αθέμιτη εμπορική πρακτική πήγαμε να την σπάσουμε και να την αλλάξουμε με βαθιά διαρθρωτικά μέτρα. αυτό που υποχρεώσαμε τους προμηθευτές να μειώσουν κατά 30% τις εκπτώσεις προς τα σούπερ μάρκετ και να μεταφέρουν αυτό το όφελος κατευθείαν στον καταναλωτή. Αυτό το μέτρο έχει αποδοθεί, είδαμε σε 3.900 προϊόντα να μειώνεται η τιμή στο ράφι και οι προσφορές σε αυτά να είναι ακόμη πιο προσιτές».

Ο ίδιος συνέχισε για τα προϊόντα 1+1 λέγοντας : «Είπαμε να μειωθούν οι πληθωρισμένες τιμές, τις εικονικές, και επί των νέων μειωμένων τιμών να γίνει το 1+1. Τα μέτρα που εφαρμόσαμε από την 1η Μαρτίου υπερψηφίστηκαν από 3 κόμματα, που σημαίνει ότι ήταν καλά και διαρθρωτικά».

Μεταξύ άλλων ο υπουργός αναφέρθηκε στην αύξηση του κρέατος τα τελευταία χρόνια. «Αυτό μπορεί να συμβαίνει για πολλούς λόγους, πχ η αύξηση των τροφών. Η προσφορά και η ζήτηση δίνει την κατεύθυνσή για την διαμόρφωσης των τιμών. Η παραγωγή είναι μειωμένη κατά 40% σε κάποιους κλάδους. Δεν θα σταματήσουμε να έχουμε μέτρα για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

