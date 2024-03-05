Μαραθώνιος καινοτομίας από τον δήμο Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει τη διοργάνωση του πρώτου Μαραθωνίου Καινοτομίας, Apps4Athens Hackathon, με επίκεντρο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Αθήνας και εν γένει των πόλεων.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν έξυπνες λύσεις, που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη των πόλεων και στις απαραίτητες δεξιότητες για την αντιμετώπιση προκλήσεων, μέσω της τεχνολογίας. Η δράση που υλοποιείται από τη ΔΑΕΜ Α.Ε. Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ του Δήμου Αθηναίων, την παλαιότερη εταιρεία ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αναμένεται να αποτελέσει έναν δυναμικό χώρο συνάντησης για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.

Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας, Apps4Athens Hackathon, αποτελεί ένα ανοιχτό κάλεσμα συνεργασίας με την κοινότητα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της χώρας μας και απευθύνεται σε κάθε πολίτη που έχει ιδέες και προτάσεις για εφαρμογές και υπηρεσίες, που θα υποστηρίξουν τη συμμετοχική στρατηγική του Δήμου, για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σημαντικούς και κρίσιμους τομείς.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες αφορούν την καθημερινότητα και το περιβάλλον, την ανακύκλωση, τη διαχείριση ενέργειας, την εκπαίδευση, την προώθηση του εθελοντισμού, την προστασία των ευπαθών ομάδων, τον τουρισμό και τον πολιτισμό, τις υποδομές έξυπνης πόλης, την προώθηση της συμμετοχικότητας και της διαφάνειας και τη διασύνδεση των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια του Μαραθωνίου Καινοτομίας Apps4Athens Hackathon, που θα διεξαχθεί στις 30 και 31 Μαρτίου, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν και να παρουσιάσουν προτάσεις και εφαρμογές, οι οποίες θα ενισχύσουν την ψηφιακή παρουσία της Αθήνας, επιλύοντας προβλήματα και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ειδικότερα, μπορούν να συμμετέχουν ως διαγωνιζόμενοι startup εταιρείες, μηχανικοί, προγραμματιστές, οικονομολόγοι, αναλυτές, ερευνητές, φοιτητές και γενικότερα οποιοσδήποτε έχει μια ιδέα σε θέματα που σχετίζονται με τις θεματικές ενότητες του Μαραθωνίου και ενδιαφέρεται να την αναπτύξει σε ολοκληρωμένη εφαρμογή. Για τις ομάδες που θα διακριθούν προβλέπονται συμβολικά χρηματικά βραβεία και δυνατότητες εξέλιξης των εφαρμογών, σε συνεργασία με τον Δήμο και με φορείς της οικονομίας και της κοινωνίας.

Μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία, ο Δήμος Αθηναίων επιδιώκει να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα καινοτομίας και συνεργασίας, προσκαλώντας όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη μιας πιο ανθρώπινης, ανθεκτικής και ψηφιακά εξελιγμένης πόλης.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες:

● Apps4Athens Hackathon https://apps4athens.gr

● Εγγραφή ως διαγωνιζόμενος: https://apps4athens.gr/apply

● Εγγραφή ως υποστηρικτής: https://apps4athens.gr/supporters

Επικοινωνία:

Δήμος Αθηναίων - ΔΑΕΜ

Τηλέφωνο: 2144062700

Ιστοσελίδα: https://apps4athens.gr

Πηγή: skai.gr

