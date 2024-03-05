Ευκαιρία απόδρασης ενόψει της Καθαράς Δευτέρας και του Πάσχα έχουν οι κάτοχοι επιταγών (voucher) κοινωνικού τουρισμού που μπορούν να πραγματοποιήσουν διακοπές σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων της ΔΥΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι οι διακοπές με το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2023-24 μπορούν να πραγματοποιηθούν έως τις 30 Ιουνίου 2024. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα ενισχυμένο και ελκυστικό, τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τους παρόχους, καθώς χαρακτηρίζεται από μειωμένη έως μηδενική ιδιωτική συμμετοχή για τους δικαιούχους στο κόστος της διανυκτέρευσης στα τουριστικά καταλύματα και αυξημένες τιμές επιδότησης στους παρόχους.



Οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, κατόπιν απευθείας συνεννόησής τους με τον πάροχο.

Ειδικά για καταλύματα σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στα καταλύματα της Ρόδου, της Β. Εύβοιας του Έβρου και της Σάμου, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν.



Εκτός από την διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή της γενικής κατηγορίας των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%, των πολυτέκνων σε 20%. Για ΑμεΑ τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.



Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos

