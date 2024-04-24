Τις δύσκολες ώρες που περνά λόγω της κατάστασης υγείας του πατέρα του μοιράζεται σε βίντεο που ανέβασε στα social media ο Γιάννης Καλλιάνος, βουλευτής της ΝΔ στον Νότιο Τομέα.

Κλαίγοντας ο γνωστός μετεωρολόγος αφηγείται τι μεσολάβησε από την είσοδο του 78χρονου πατέρα του στο νοσοκομείο με σοβαρό πρόβλημα υγείας: «Σήμερα κόπηκε η μισή μου ζωή. Ακόμα ελπίζω ότι με τη βοήθεια της Παναγίας δεν θα κοπεί και η υπόλοιπη. Αυτό που έκαναν στον πατέρα μου θα το πληρώσουν ακριβά» είπε.

«Θέλω να πω κάποια πράγματα όχι για να με λυπηθείτε, αλλά για να ξεμπροστιάσω κάποιους ανθρώπους που έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση την οικογένειά μου» ξεκίνησε ο Γ. Καλλιάνος, για να προσθέσει:

«Ο πατέρας μου έχει πολλά προβλήματα υγείας, καθώς κάνει και αιμοκάθαρση και έχει ζάχαρο. Πριν 15 ημέρες μπήκε στη Βούλα καθώς μαύρισε το δάχτυλό του, μιας και έχει διαβητικό δάχτυλο. Του φέρθηκαν πάρα πολύ καλά στην Βούλα, όμως του είπαν ότι τέτοια μεγάλα αγγειοχειρουργικά θέματα δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν όπως θα έπρεπε και θα πρέπει να πάει σε άλλο νοσοκομείο. Πήγε ο πατέρας μου σε αυτό το νοσοκομείο του κάναν χειρουργείο και του ακρωτηρίασαν το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού.

»Τις επόμενες πέντε ημέρες πήγαινε καλά. [...] Την έκτη μέρα έκανε αποκορεσμό, έπεφτε το οξυγόνο και έκανε δύσπνοιες. [...] Ο αδερφός μου είναι γιατρός στην Κύπρο και ήρθε, τον είδε και είπε να μπει στην πλατφόρμα για να μπει σε ΜΕΘ γιατί δεν θα μπορούσε να συνεχίσει να είναι καλά.

» Οι γιατροί μου είπαν ότι υπογράφουμε όλοι μας ότι ο κ. Καλλιάνος είναι καλά. Ο αδερφός μου τους παρακάλαγε σαν καρδιολόγος να τον βάλουν σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας».

Ο Γιάννης Καλλιάνος περιέγραψε με δάκρυα στα μάτια ότι παρακαλούσε τους γιατρούς να τον βάλουν σε μια ΜΑΦ, αλλά μάταια.

«Τελικά, ο πατέρας μου έκανε ανακοπή σήμερα και τον διασωλήνωσαν επί τόπου και μπήκε στην εντατική. Σας υπόσχομαι ένα πράγμα. Επειδή αυτό που έπαθε ο πατέρας μου θα το έχουν πάθει πολλοί άνθρωποι, δεν μπορούν να φανταστούν τι έχουν να πάθουν από εμένα και από τον αδερφό μου. Είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά εύχομαι να τα καταφέρει. Και ο Θεός να βοηθήσει. Δεν είχε οξυγόνο καθόλου και πέρναγε μια νοσοκόμα κάθε 4 ώρες. Πώς θα άντεχε ο πατέρας μου;».

«Αυτή είναι η κατάσταση σε αυτό το ελληνικό νοσοκομείο. Προσευχηθείτε αν θέλετε» λέει ο κ. Καλλιάνος και προσθέτει: «Στη χώρα αυτή πρέπει όλοι οι άρρωστοι να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο».

Γεωργιάδης για καταγγελία Καλλιάνου: Τις αποφάσεις για εισαγωγή ασθενούς στη ΜΕΘ τις παίρνουν οι γιατροί

Σέβομαι απολύτως τον πόνο κάθε συγγενούς για τον άνθρωπο του και κάθε γιου για τον πατέρα του, ανέφεραν μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας

Εξηγήσεις για τον τρόπο λειτουργίας του ΕΣΥ έδωσε μέσω του Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στις καταγγελίες του βουλευτή της ΝΔ, Γιάννη Καλλιάνου, σχετικά με τη νοσηλεία του πατέρα του σε δημόσιο νοσοκομείο.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι «το ΕΣΥ και οι λειτουργοί του καθημερινά σώζουν χιλιάδες ανθρώπους και το κάνουν με γνώση, συνείδηση, ενσυναίσθηση, ευαισθησία και επαγγελματισμό».



Ολόκληρη η ανάρτηση του υπουργού:

Άφησα να περάσουν λίγες ώρες από τη συγκινητική και ανθρώπινη ανάρτηση του συναδέλφου και

@kallianos

,

πριν τοποθετηθώ. Δεν έχω συνηθίσει όμως να κρύβομαι και δεν θα το έκανα ούτε τώρα.

Σέβομαι απολύτως τον πόνο κάθε συγγενούς για τον άνθρωπο του και κάθε γιου για τον πατέρα του.

Άλλωστε έχω χάσει και εγώ τον δικό μου και αντιλαμβανομαι τον πόνο.

Όμως, οφείλω να ξεκαθαρίσω για την ορθή ενημέρωση του κοινού, ορισμένα πράγματα:

Α) Η διαδικασία εισόδου ενός ασθενούς σε ΜΕΘ είναι διαφανής, σύμφωνα με αυστηρά ιατρικά κριτήρια.

Συνεπώς, το Υπουργείο και εγώ προσωπικά δεν αναμειγνυόμαστε -αξιωματικά- σε αυτή την αμιγώς ιατρική διαδικασία.

Β) Κανένας μας δεν εξαιρείται αυτής της διαδικασίας, καθώς η πρόσβαση σε κρεβάτι ΜΕΘ μπορεί να κρίνει σε ορισμένες περιπτώσεις τη ζωή ή τον θάνατο κάποιου.

Έναντι αυτού είμαστε όλοι απολύτως ίσοι.

Τις αποφάσεις τις παίρνουν οι γιατροί με επιστημονικά κριτήρια.

Γ) Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο ιατρικό μας προσωπικό και στην προκειμένη περίπτωση η νόμιμη διαδικασία και τα νόμιμα κριτήρια έχουν τηρηθεί απολύτως.

Λόγοι ιατρικού απορρήτου δεν θα μου επέτρεπαν να γνωρίζω την ακριβή κατάσταση υγείας του ασθενούς, αλλά σας διαβεβαιώ ότι κανένας από το νοσοκομείο δεν αδιαφόρησε.

Το ΕΣΥ και οι λειτουργοί του καθημερινά σώζουν χιλιάδες ανθρώπους και το κάνουν με γνώση, συνείδηση, ενσυναίσθηση, ευαισθησία και επαγγελματισμό.

Εύχομαι πολλά περαστικά στον πατέρα του φίλου μου Γιάννη και τον διαβεβαιώ ότι το ΕΣΥ κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να πάνε όλα καλά για τον πατέρα του, αλλά και για κάθε συμπολίτη μας που χρειάζεται φροντίδα.

Νοσοκομείο Αττικόν: Τι απαντά στην καταγγελία του Γ. Καλλιάνου για τη νοσηλεία του πατέρα του

Ανακοίνωση για τη νοσηλεία του πατέρα του βουλευτή της ΝΔ Γιάννη Καλλιάνου, εξέδωσε η διοίκηση του νοσοκομείου «Αττικόν». Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «ο κ. Δημήτριος Καλλιάνος, 79 ετών, διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικόν από άλλο νοσοκομείο και εισήχθη στην Α' Πανεπιστημιακή Αγγειοχειρουργική Κλινική στις 6/4/2024 λόγω γάγγραινας αριστερού άκρου ποδός».

«Ο ασθενής υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική αντιμετώπιση της γάγγραινας, ενώ τα σύνθετα προϋπάρχοντα προβλήματά του αξιολογήθηκαν και αντιμετωπίστηκαν εντατικά κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του από όλες τις εμπλεκόμενες ειδικότητες (καρδιολόγοι, πνευμονολόγοι, νεφρολόγοι, λοιμωξιολόγοι). Στις 22/4 ο ασθενής ανέφερε υποκειμενική επιδείνωση, με σταθερά ζωτικά σημεία και εξετάσεις για την κατάσταση του (καλή επικοινωνία, καλή ανταλλαγή αερίων και αυτόματη αναπνοή, σταθερή αιμοδυναμική εικόνα χωρίς υποστήριξη), εικόνα που δεν πληρούσε τα ιατρικά κριτήρια εισαγωγής στη ΜΕΘ. Κατά τη διάρκεια της 23/4 παρουσίασε σημεία ήπιας, αλλά επιδεινούμενης ιστικής υποξίας (καλή επικοινωνία και ανταλλαγή αερίων, αλλά ήπια αύξηση του γαλακτικού που την προηγούμενη ημέρα ήταν απόλυτα φυσιολογικό), αξιολογήθηκε από τη ΜΕΘ και αποφασίστηκε η εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στις 18.30. Κατά την προετοιμασία της μεταφοράς ο ασθενής έκανε συγκοπτικό επεισόδιο και διασωληνώθηκε. Μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ όπου παραμένει διασωληνωμένος σε βαριά κατάσταση, σε μηχανική υποστήριξη οργάνων και συστημάτων.

Η κάλυψη των περιστατικών που χρήζουν εντατικής θεραπείας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αττικόν και του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Κατά τη διάρκεια της ταραχώδους τελευταίας πενταετίας όλοι οι διασωληνωμένοι ασθενείς του ΠΓΝ 'Αττικόν' καλύφθηκαν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μας.

Διευκρινίζεται ότι η εισαγωγή των ασθενών σε κάθε ΜΕΘ της χώρας γίνεται με αυστηρές προϋποθέσεις και κριτήρια και αφού καταγραφούν σε κεντρικά ελεγχόμενη πλατφόρμα του ΕΚΑΒ, κριτήρια τα οποία ο συγκεκριμένος ασθενής μέχρι τις 23/4 δεν πληρούσε. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας του ΕΚΑΒ, κανένας μη διασωληνωμένος παθολογικός ασθενής δεν συμπεριλήφθηκε στην πλατφόρμα τον τελευταίο μήνα.

Κατανοούμε τη συναισθηματική φόρτιση, συμπαραστεκόμαστε στον ανθρώπινο πόνο της οικογένειας και καταβάλλουμε όλες μας τις δυνάμεις για την καλύτερη δυνατή εξέλιξη αυτού του βαρύτατου και σύνθετου περιστατικού».

