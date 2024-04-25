Δίκυκλο παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά τροχονόμο που ρύθμιζε την κυκλοφορία στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Εθνικής Αμύνης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο τροχονόμος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε προληπτικά στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 10 το πρωί, με τον οδηγό του δικύκλου να σταματάει επί τόπου.

Προανάκριση διενεργεί η Τροχαία.

Φωτογραφίες από thestival.gr

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

