Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης
Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτή την ώρα στην άνοδο της Κηφισού και στην παραλιακή, με τους οδηγούς να κινούνται σχεδόν «σημειωτόν».
Αναλυτικά:
- Άνοδο Κηφισού – από Περιστέρι προς Νέα Χαλκηδόνα, λόγω σύγκρουσης φορτηγού με ΙΧ
- Μποτιλιαρισμένη παραμένει η παραλιακή, από τα όρια του Αγίου Κοσμά προς το Συμμαχικό Κοιμητήριο,
Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών-Κορίνθου, κατά μήκος του Ασπροπύργου, λόγω έργων
