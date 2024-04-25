Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτή την ώρα στην άνοδο της Κηφισού και στην παραλιακή, με τους οδηγούς να κινούνται σχεδόν «σημειωτόν».

Αναλυτικά:

- Άνοδο Κηφισού – από Περιστέρι προς Νέα Χαλκηδόνα, λόγω σύγκρουσης φορτηγού με ΙΧ

- Μποτιλιαρισμένη παραμένει η παραλιακή, από τα όρια του Αγίου Κοσμά προς το Συμμαχικό Κοιμητήριο,

Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών-Κορίνθου, κατά μήκος του Ασπροπύργου, λόγω έργων



