Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό και παραλιακή 

Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών-Κορίνθου, κατά μήκος του Ασπροπύργου  

Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτή την ώρα στην άνοδο της Κηφισού και στην παραλιακή, με τους οδηγούς να κινούνται σχεδόν «σημειωτόν». 

Αναλυτικά: 
- Άνοδο Κηφισού – από Περιστέρι προς Νέα Χαλκηδόνα, λόγω σύγκρουσης φορτηγού με ΙΧ
- Μποτιλιαρισμένη παραμένει η παραλιακή, από τα όρια του Αγίου Κοσμά προς το Συμμαχικό Κοιμητήριο, 

Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου της  Αθηνών-Κορίνθου, κατά μήκος του Ασπροπύργου, λόγω έργων 
 

Πηγή: skai.gr

