Πολλές είναι οι καταγγελίες που καταφθάνουν στον ΣΚΑΪ σχετικά με τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία. Συγκεκριμένα, μεγάλα είναι τα προβλήματα στα νοσοκομεία των Πατρών αλλά και της Ξάνθης και γενικότερα της Δυτικής Ελλάδας.

Σχετικά με τις σοβαρές αυτές ελλείψεις ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή «Αταίριαστοι» ανέφερε ότι τρέχουν διαγωνισμοί προσλήψεων ωστόσο, από τις 700 θέσεις που προκηρύχθηκαν οι 126 θέσεις κρίθηκαν άγονες, δηλαδή δεν δήλωσε ενδιαφέρον κανένας γιατρός.

Ο κ. Γεωργιάδης παραδέχτηκε πως πράγματι στο νοσοκομείο της Ξάνθης υπάρχει μεγάλο πρόβλημα αφού όπως είπε λείπουν αναισθησιολόγοι. Ωστόσο, υπογράμμισε πως οι ελλείψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού είναι ένα πρόβλημα σε όλη την ΕΕ.

Συγκεκριμένα για το Μποδοσάκειο νοσοκομείο στην Πτολεμαΐδα ο υπουργός Υγείας ανέφερε «έχουμε πάρει αποφάσεις, σύντομα θα λειτουργεί η ΜΕΘ». Παράλληλα, ανέφερε ότι «σήμερα έχουμε τον διπλάσιο αριθμό λειτουργούντων κρεβατιών ΜΕΘ σε σχέση με το 2019. Έχουμε 100% λειτουργούντα κρεβάτια ΜΕΘ».

Ο υπουργός Υγείας απάντησε και στο τι θα γίνει με τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για το επικουρικό προσωπικό που υπηρέτησε επί Covid λέγοντας ότι δεν πρόκειται να φύγει κανείς.

Τέλος, όσον αφορά στο γιατί επιτρέπεται η μετακίνηση εργαζομένων στην υγεία από τη θέση που εκείνοι επέλεξαν κατά την πρόσληψή τους σε συγκεκριμένες δομές ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «η κινητικότητα στο δημόσιο είναι ένα συνταγματικό δικαίωμα».

