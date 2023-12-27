Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Κεραμεικού και Καλλέργη στο κέντρο της Αθήνας.
Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα.
Στο σημείο επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Πηγή: skai.gr
