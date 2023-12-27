Θλίψη στο Ηράκλειο για τον θάνατο της Ελένης Κτιστάκη, η οποία εδώ και μήνες έδινε τη δική της μάχη με τον καρκίνο.

«Οι άνθρωποι που έρχονται αντιμέτωποι με την ασθένεια του καρκίνου δίνουν μια καθημερινή μάχη σαν στρατιώτες σε εμπόλεμη ζώνη.

Προσωπικά είμαι περήφανη για τον αγώνα μου γιατί υπερέβη εαυτόν», είχε γράψει πριν λίγους μήνες η ίδια στον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook.

Η Ελένη Κτιστάκη ήταν υποψήφια Υπ. Βουλευτής της ΝΔ και Υπ. Τομέα Ποιότητας Ζωής & Εθελοντισμού ΔΕΕΠ όπως επίσης και Μέλος ΔΣ Βενιζελείου Νοσοκομείου, ενώ ήταν αδερφή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ν. Ζηλανδίας κ.κ. Μύρωνα.

Το βιογραφικό της από το ψηφοδέλτιο της ΝΔ

«Γεννήθηκα στο Ηράκλειο Κρήτης το 1964. Είμαι κόρη του Νικολάου Κτιστάκη, συνταξιούχου φαρμακοποιού από την Πλώρα Μεσαράς και της Μαρίκας Μαγκουσάκη από τον Αγ. Μύρωνα και αδερφή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ν. Ζηλανδίας κ.κ. Μύρωνα. Διαθέτω πολυετή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, όντας για χρόνια επιχειρηματίας. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι το 1993, δραστηριοποιούμουν στο οικογενειακό φαρμακείο μας. Από το 1993 έως και το 2007, ανέπτυξα ενεργή επιχειρηματική δράση στην εταιρεία ΓΕΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (Μέτοχος), στην οποία ήμουν και Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων. Αντικείμενο της εταιρείας ήταν η ανακύκλωση χάρτου, η αποκομιδή απορριμμάτων και οι καθαρισμοί μεγάλων οργανισμών.

Ο γάμος μου το 2007 με τον Τηλέμαχο Καραβία, τον Δήμαρχο Ιθάκης, ήταν η αιτία της μετακόμισης και παραμονής μου στο νησί έως το 2009. Στην Ιθάκη, υπήρξα εκδότης της τοπικής συνδρομητικής μηνιαίας εφημερίδας «ΙΘΑΚΟΣ» καθώς και της διαδικτυακής σελίδας ενημέρωσης «ithacanews”. Έχω ασχοληθεί με την αρθρογραφία σε ποικίλα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα και έχω οργανώσει πολλές παρουσιάσεις βιβλίων. Ήμουν υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο Κρήτης το 2012 και το 2015.

Διετέλεσα τακτικό μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Προστασίας του παιδιού Ηρακλείου το 2012 για 2 χρόνια. Το 2016 ορίστηκα Αν. Γραμματέας Σχέσεων Κοινωνίας Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη. Σήμερα, είμαι Υπεύθυνη Τομέα Ποιότητας Ζωής και Εθελοντισμού της ΔΕΕΠ (ΝΟΔΕ) του Ηρακλείου Κρήτης. Ακόμη, το 2022 ορίστηκα αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ. Συμμετέχω σε κάθε κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα με επίκεντρο τον άνθρωπο και στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πολίτη και την προάσπιση των δικαιωμάτων του. Είμαι ενεργό μέλος σε σωματεία και συλλόγους με εθελοντική δράση».

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια της Ελένης Κτιστάκη. Ξεχωρισε για την προσφορά της στους συνανθρώπους μας, αλλά και για την επαγγελματική της πορεία. Παρά τη δύσκολη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της μάχης στις πρόσφατες εθνικές εκλογές, ως υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Κρήτη που τόσο αγαπούσε. Στην οικογενειά της και στους οικείους της απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

Πηγή: skai.gr

