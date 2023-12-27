Μέχρι τις 12 Ιανουαρίου οι αιτήσεις στην πλατφόρμα της πρώτης αρωγής για τους πλημμυροπαθείς και οι δηλώσεις για το πλαίσιο της κρατικής αρωγής

Από τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 έχει ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα της πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr, ώστε οι δικαιούχοι από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023 να μπορούν να τροποποιήσουν την αίτησή τους ή να υποβάλουν εκ νέου αίτηση μέχρι την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024, σύμφωνα με τις σχετικές κοινές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί (Β΄7335).

Όπως σημειώνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, από 5 Ιανουαρίου 2024 όσοι υποβάλλουν ή τροποποιούν την αίτησή τους για χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής ή αποζημίωση οικοσκευής, θα μπορούν πλέον να βλέπουν την ανανεωμένη εικόνα της περιουσιακής τους κατάστασης, όπως αυτή διαμορφώθηκε μέχρι και την 21η Δεκεμβρίου 2023.

Συνεπώς, για ακίνητα τα οποία αποκτήθηκαν ή μεταβλήθηκε η κατάστασή τους, μέχρι και την ημερομηνία της πλημμύρας, για συγκεκριμένους λόγους όπως η ρύθμιση κληρονομικών θεμάτων, κατά την αίτηση θα λαμβάνεται υπόψη η δήλωση στοιχείων ακινήτων που έχει υποβληθεί μέχρι και την 21η Δεκεμβρίου 2023.

Επισημαίνεται ότι η καταβολή των ενισχύσεων πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής, πραγματοποιείται κατόπιν διασταυρώσεων και ειδικά στις περιπτώσεις τροποποίησης των στοιχείων περιουσιακής κατάστασης, κατόπιν προσεκτικών ελέγχων και διασταυρώσεων με τους απαραίτητους τίτλους ιδιοκτησίας και λοιπών δικαιολογητικών εγγράφων που πιστοποιούν την τροποποίηση, τα οποία και οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση protiarogi@civilprotection.gr.

Kατά την τελευταία περίοδο, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχουν πραγματοποιηθεί πολλές δεκάδες χιλιάδες δηλώσεις νέων δικαιωμάτων ακίνητης περιουσίας και μεταβολές σε στοιχεία δικαιωμάτων ακίνητης περιουσίας στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου.

Συνεπώς, για κάθε σχετική αίτηση στην πλατφόρμα της πρώτης αρωγής θα ακολουθεί αναλυτικός έλεγχος με βάση τα έγγραφα που θα κατατεθούν ηλεκτρονικά, ενώ σε περιπτώσεις που εντοπιστεί η ανάγκη θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για παρατυπίες, για ψευδείς δηλώσεις και για παραποιήσεις εγγράφων.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, η καταβολή της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης προς αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή κτηνοτροφικές μονάδες και επιχειρήσεις καταβάλλεται κατόπιν διασταύρωσης των αιτήσεων με τα στοιχεία των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες για την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών από τις Επιτροπές Κρατικής Αρωγής.

Υπενθυμίζεται ότι η πλατφόρμα arogi.gov.gr θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή ή τροποποίηση αιτήσεων μέχρι και την 12η Ιανουαρίου 2024.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις και οι αγρότες που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023 θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για τη διενέργεια αυτοψίας και την επιχορήγηση της κρατικής αρωγής (του ν.4797/2021), μέχρι την ίδια καταληκτική ημερομηνία, ήτοι 12 Ιανουαρίου 2024.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις από τις επιχειρήσεις υποβάλλονται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Οι αιτήσεις από τους αγρότες και τις κτηνοτροφικές μονάδες υποβάλλονται, μέσω των ανταποκριτών του ΕΛΓΑ και στη συνέχεια διαβιβάζονται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα και αφορούν αποκλειστικά ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.4797/2021 (όπως αποθηκευμένα προϊόντα, πάγιο εξοπλισμό) για τις οποίες αρμόδιος φορέας είναι το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω αιτήσεις δεν περιλαμβάνουν ζημιές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο και φυτική παραγωγή που καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ. Δηλαδή, στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ οι δηλώσεις, πλέον, αφορούν αποκλειστικά ζημιές σε στοιχεία του ενεργητικού και όχι φυτική παραγωγή και ζωικό/φυτικό κεφάλαιο.

Υπενθυμίζεται πως οι επιχειρήσεις και οι αγρότες που έχουν υποβάλει αίτηση στην πλατφόρμα της πρώτης αρωγής πρέπει να υποβάλλουν και αίτηση στην Περιφέρεια και στον ΕΛΓΑ αντίστοιχα, ώστε, αφενός, να γίνουν οι διασταυρώσεις και, αφετέρου, να προχωρήσει η διαδικασία του σχετικού φακέλου για να πραγματοποιηθεί ο συμψηφισμός της πρώτης αρωγής και να χορηγηθεί η προκαταβολή και το τελικό ποσό της κρατικής αρωγής.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πληγέντων αναφορικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά υποβολής αίτησης για έκδοση άδειας επισκευής και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που χρήζουν επισκευής εξαιτίας των ζημιών που προκλήθηκαν, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων του Σεπτεμβρίου, λειτουργούν γραφεία ενημέρωσης της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τους μητροπολιτικούς Δήμους της Θεσσαλίας, από τους οποίους έχει ζητηθεί η συνεισφορά τους για τις επόμενες δυο εβδομάδες.

«Οι ενέργειες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής για τη στήριξη των πληγέντων συνεχίζονται με έντονους ρυθμούς, εξασφαλίζοντας ότι οι ενισχύσεις καταβάλλονται άμεσα αλλά και δίκαια σε όσους συμπολίτες μας έχουν ανάγκη», τονίζει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

