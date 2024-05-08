Ένα κορίτσι 6 ετών τραυματίστηκε σοβαρά το μεσημέρι της Τετάρτης όταν δέχθηκε επίθεση από δεσποζόμενο σκύλο στην Υάμεια του Δήμου Πύλου – Νέστορος.

Το περιστατικό συνέβη όταν η παρέα των παιδιών έπαιζε σε χωράφι και ο σκύλος κατάφερε να φύγει από περιφραγμένο χώρο.

Το σκυλί επιτέθηκε στο παιδί και από τις δαγκωματιές του προκάλεσε σοβαρότατα τραύματα στο κεφάλι, στη δεξιά πλευρά, στον λαιμό και στην πλάτη.

Το κορίτσι σοκαρισμένο διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Καλαμάτας κι από εκεί, με ευθύνη της οικογένειάς του στην Αθήνα.

Η κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ - tharrosnews.gr

Πηγή: skai.gr

