Κριτική στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό άσκησε από την Άρτα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης ο οποίος περιοδεύει στην Ήπειρο.

Κατά την επίσκεψη του στο Επιμελητήριο, ο κ. Κασσελάκης, απευθυνόμενος στους παραγωγικούς φορείς, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση για αλαζονεία τονίζοντας πως «η αλαζονεία είναι στον γυάλινο πύργο, που λέγεται Μέγαρο Μαξίμου Μητσοτάκης ΑΕ.

Αυτός ο γυάλινος πύργος δεν ενδιαφέρεται καθόλου να σας ακούσει, προπαγανδίζει τα πάντα, προγραμματίζει με φιλτραρισμένο και στοχευμένο τρόπο».

Ο Στέφανος Κασσελάκης, στηλίτευσε τη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης κάνοντας λόγο για μη δίκαιο φορολογικό σύστημα ανάμεσα σε μεγαλοεπιχειρηματίες και μισθωτούς, άσκησε κριτική στο σύστημα Υγείας, έκανε λόγο για ξεπούλημα της Ελλάδας και επισήμανε: «Είναι μία σκληρή χώρα η Ελλάδα για όλους όσους είναι έξω από το σύστημα».

Στον αντίποδα της κριτικής του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είπε ότι η περιοδεία στην Ελλάδα δεν είναι στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας αλλά θα είναι συνεχής η επαφή με τον κόσμο και την κοινωνία. «Δεν σταματάμε εδώ, θα υπάρξει και συνέχεια» ,σημείωσε μεταξύ άλλων.

Μάλιστα υπογράμμισε πως «εμείς κτίζουμε νέο μοντέλο πολιτικής, το οποίο θα είναι από την κοινωνία με εκπροσώπους της στη Βουλή και με τους ευρωβουλευτές μας» και εξέφρασε την πεποίθηση πως θα μεγαλώσει γρήγορα η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ο κ. Κασσελάκης απέδωσε τα εύσημα στη βουλευτή Άρτας Όλγα Γεροβασίλη αλλά και στους υποψήφιους ευρωβουλευτές του κόμματος

Μετά τις συναντήσεις στο Επιμελητήριο, περπάτησε στο κέντρο της πόλης στους πεζόδρομους, όπου τον υποδέχτηκαν θερμά οι πολίτες.

Ο Στέφανος Κασσελάκης το απόγευμα θα επισκεφθεί τα Ιωάννινα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

