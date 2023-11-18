Ανιση μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, δίνει διασωληνωμένη, σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσοκομείου της Αθήνας 16χρονη που μέλη σπείρας ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων και δύο ανήλικοι, της έδωσαν κοκτέιλ ισχυρών ναρκωτικών ουσιών .

Το άτυχο κορίτσι, μαζί με μία φίλη της, προσκλήθηκαν, βράδυ, από ένα 17χρονο αγόρι σε σπίτι, στην περιοχή του Βύρωνα. Εκεί, δόθηκαν στη 16χρονη κάνναβη, καθώς και άλλες ναρκωτικές ουσίες, το λεγόμενο «σίσα» ή κόκα των φτωχών.

Η φίλη του κοριτσιού ξύπνησε το πρωί, είδε ότι η 16χρονη ήταν χωρίς τις αισθήσεις της και σε δραματική κατάσταση και κάλεσε, αμέσως, από το κινητό της το ΕΚΑΒ, οπου μίλησε ένας εκ των συλληφθέντων και έδωσε τη διεύθυνση στην οποία βρίσκονταν.

Η αστυνομία χθες 17/11 συνέλαβε έξι άτομα, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικους, που συμμετείχαν σε κύκλωμα ναρκωτικών. Τα μέλη της σπείρας οδηγούσαν τα θύματά τους σε ένα σπίτι στο Βύρωνα, ενώ τα ναρκωτικά τα είχε αποθηκεύσει σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, στη Γλυφάδα.

