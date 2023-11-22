Στην τελική ευθεία μπήκαν τα έργα στο εμβληματικό κτίριο Μινιόν επί της οδού Βερανζέρου στην Ομόνοια, το οποίο αναμένεται να ανοίξει εντός του 2024.

Το βράδυ της Τρίτης, το ιστορικό Μινιόν φωταγωγήθηκε με τρία χρώματα. Το πορτοκαλί, που ήταν το σήμα κατατεθέν του Μινιόν το οποίο μεσουρανούσε μέχρι και τη δεκαετία του ' 80.

Το δεύτερο, χρώμα είναι το πράσινο της ελιάς και το λευκό.

Το γεγονός δεν πέρασε απαρατήρητο από τους χρήστες στο Χ, οι οποίοι δημοσίευσαν φωτογραφίες από το πάλαι ποτέ στολίδι της πρωτεύουσας.

Φωταγωγήθηκε το εμβληματικό κτίριο του Μινιόν στο κέντρο της Αθήνας.Μέσα στο 2024 αναμένεται να ανοίξει πάλι τις πόρτες του.

..Πόσα έγιναν από τότε...



Και κυρίως, πόσα ΔΕΝ έγιναν ακόμα...



Φωταγώγηση στο νέο Μινιόν.



Αθηναρα μου love you ❤️

Φωταγώγηση στο νέο Μινιόν.

Η ιστορία του ΜΙΝΙΟΝ

Το 1934 ο επιχειρηματίας Γιάννης Γεωργακάς ίδρυσε με έναν συνεταίρο του το πρώτο περίπτερο με το όνομα Μινιόν. Από τη δεκαετία του 1950 εξελίχθηκε σταδιακά σε μεγάλο πολυκατάστημα, με 120.000 είδη και 1.000 άτομα προσωπικό.

Εμπρησμός του 1980

Εν μέσω της εορταστικής περιόδου, στα ξημερώματα της 19ης Δεκεμβρίου 1980, το πολυκατάστημα καταστράφηκε από εμπρησμό. Οι περισσότερες δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατευθύνθηκαν στο κατάστημα «Κατράντζος» που καιγόταν συγχρόνως, χωρίς αποτέλεσμα. Ήταν η αρχή μιας σειράς εμπρησμών στα περισσότερα μεγάλα καταστήματα εκείνης της εποχής, που διήρκησε έως τον Ιούλιο του 1981. Κανείς ένοχος δεν βρέθηκε ποτέ για κανένα από αυτά και τελικώς, λόγω μακροχρόνιας παρέλευσης, τα ποινικά αδικήματα παραγράφηκαν. Από την φωτιά διασώθηκε μόνο το οπλισμένο σκυρόδεμα του κτηρίου, ενώ ο «Κατράντζος» κατέρρευσε από την πυρκαγιά και δεν ξαναχτίστηκε ποτέ.

Επαναλειτουργία (1983 - 1998)

Με δάνεια αποκαταστάθηκαν πλήρως οι ζημιές στο κτίριο και το κατάστημα επαναλειτούργησε το 1983, όμως λόγω υπερβολικών χρεών κρατικοποιήθηκε. Δεν παρουσίασε κέρδη μέχρι το 1990, όμως ο ίδιος ο Γιάννης Γεωργακάς παρέμεινε στη διεύθυνση του καταστήματος μέχρι και το 1991, οπότε και, ύστερα από προκήρυξη διαγωνισμού, το αγόρασε πάλι από το κράτος, για να αποχωρήσει τελικώς το 1992. Τελικώς το «Μινιόν» έκλεισε το 1998.

Είχε 9 ορόφους, αλλά ο όγδοος άνοιγε μόνο κάθε εορταστική περίοδο. Ήταν το πρώτο κατάστημα στην Ελλάδα που χρησιμοποίησε εσωτερικές κυλιόμενες σκάλες και από τα πρώτα με κλιματισμό.

