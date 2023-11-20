Την προφυλάκιση δύο εκ των πέντε κατηγορουμένων για την υπόθεση ναρκωτικών στη 16χρονη στον Βύρωνα, διέταξε ο εισαγγελέας. Οι πέντε κατηγορούμενοι απολογήθηκαν σήμερα, καταθέτοντας τις δικές τους εκδοχές για την υπόθεση που είχε ως κατάληξη ένα 16χρονο κορίτσι να νοσηλεύεται και να δίνει μάχη για τη ζωή του.

Εκτός των δύο που προφυλακίστηκαν, ένας άνδρας και ένας ανήλικος αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικό όρο να εμφανίζονται στο ΑΤ ενώ ακόμα μία νεαρή γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους.

Η έκτη συλληφθείσα, επίσης ανήλικη, αφέθηκε ελεύθερη την Παρασκευή με εντολή εισαγγελέα. Όλοι αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ και οι δυο προφυλακισθέντες αρνούνται ότι χορήγησαν εκείνοι το επικίνδυνο κοκτέιλ ουσιών στη 16χρονη που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.