Το κατώφλι της δεύτερης ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθούν οδηγούνται σήμερα, πέντε μέλη της συμμορίας, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έδιναν κοκτέιλ ναρκωτικών σε 16χρονη.

Υπενθυμίζεται ότι η ανήλικη, μαζί με μία φίλη της, προσκλήθηκαν, βράδυ, από ένα 17χρονο αγόρι σε σπίτι, στην περιοχή του Βύρωνα. Εκεί, δόθηκαν στη 16χρονη κάνναβη, καθώς και άλλες ναρκωτικές ουσίες, το λεγόμενο «σίσα» ή κόκα των φτωχών.

Η φίλη του κοριτσιού ξύπνησε το πρωί, είδε ότι η 16χρονη ήταν χωρίς τις αισθήσεις της και σε δραματική κατάσταση και κάλεσε, αμέσως, από το κινητό της το ΕΚΑΒ. Μάλιστα στο τηλέφωνο μίλησε ένας εκ των συλληφθέντων και έδωσε τη διεύθυνση στην οποία βρίσκονταν.

Η αστυνομία στις 17 Νοεμβρίου συνέλαβε έξι άτομα, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικους, που συμμετείχαν σε κύκλωμα ναρκωτικών. Τα μέλη της σπείρας οδηγούσαν τα θύματά τους σε ένα σπίτι στο Βύρωνα, ενώ τα ναρκωτικά τα είχε αποθηκεύσει σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, στη Γλυφάδα.

Επιπλέον από τις αρμόδιες αρχές αναζητούνται ακόμα δύο άτομα που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

