Περιστέρι: Προφυλακίστηκε ο 35χρονος πατροκτόνος

Στην φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 35χρονος κατηγορούμενος για τον θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι του πατέρα του, τα ξημερώματα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς ,στο διαμέρισμα της οικογένειας, στο Περιστέρι.

Ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση και οπλοχρησία φέρεται ενώπιον του ανακριτή να δήλωσε μετανιωμένος για το έγκλημα ενώ επανέλαβε όσα είχε υποστηρίξει στους αστυνομικούς περί ακραίας βίας που βίωνε η οικογένεια από τον πατέρα.

Για το μοιραίο βράδυ ο κατηγορούμενος φαίνεται να ισχυρίζεται πως ο πατέρας του ήταν μεθυσμένος, τον χτύπησε και ότι ο ίδιος φοβούμενος μήπως το θύμα στραφεί για άλλη μία φορά σε βάρος της μητέρας του, πήρε ένα μαχαίρι και τον χτύπησε στην κοιλιακή χώρα με πρόθεση όχι να τον σκοτώσει αλλά να τον σταματήσει.

Τους ισχυρισμούς του γιου της για κακοποιητική συμπεριφορά του θύματος φαίνεται να επιβεβαιώνει και η μητέρα, η οποία έχει υποστηρίξει πως ο άνδρας της ήταν βίαιος απέναντι στην ίδια αλλά και στα παιδιά τους.

Ανακριτής και Εισαγγελέας μετά την απολογία του 35χρονου έκριναν τον κατηγορούμενο προφυλακιστέο.

.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.