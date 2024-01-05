Τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και σχεδόν 200 εξακολουθούν να αγνοούνται σήμερα 5/1 στην Ιαπωνία ύστερα από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που συνέβη την πρωτοχρονιά, σύμφωνα με επικαιροποιημένες πληροφορίες από τον σεισμολόγο και Διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Γεράσιμο Παπαδόπουλο.
Ο ίδιος σε ανάρτηση που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τονίζει πως «το ύψος του τσουνάμι τελικά υπερέβη τα 4μ., αποδεικνύοντας ότι η εντός 2 λεπτών προειδοποίηση για 5μ ήταν ακριβής».
Αναλυτικά η ανάρτησή του
Σεισμός Ιαπωνίας, επικαιροποιημένες πληροφορίες.
1. Μεγάλο μέρος του ρήγματος πέρασε μέσα από κατοικημένες περιοχές.
2. Η παράκτια ζώνη ανυψώθηκε κατά περίπου 4μ!
3. Μαζικές κατολισθήσεις καταπλάκωσαν οικισμούς.
4. Το ύψος του τσουνάμι τελικά υπερέβη τα 4μ., αποδεικνύοντας ότι η εντός 2 λεπτών προειδοποίηση για 5μ ήταν ακριβής.
Εξαιρετικά σπάνιο να συμβούν όλα τα φαινόμενα σε μια περίπτωση.
5. Τα θύματα ξεπέρασαν τα 90, αγνοούνται περίπου 200.
