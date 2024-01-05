Πάτρα: Οδηγός έπαθε καρδιακό επεισόδιο και προκάλεσε τροχαίο με 3 τραυματίες

Ένα σοκαριστικό τροχαίο με πιθανή αιτία ένα καρδιακό επεισόδιο χθες το πρωί στην διασταύρωση των οδών Παπαφλέσσα και Κορίνθου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το gnomip.gr, δύο οχήματα συγκρούστηκαν σφοδρά με αποτέλεσμα τρία άτομα να τραυματιστούν.

Όλα συνέβησαν όταν ο οδηγός ενός Citroen υπέστη καρδιακό επεισόδιο ενώ εκινείτο στην διασταύρωση. Έχασε τον έλεγχο και “καρφώθηκε” πάνω σε ένα άλλο όχημα το οποίο οδηγούσε μία γυναίκα.

Άμεσα έφθασε στο σημείο δικυκλιστής του ΕΚΑΒ ο οποίος προσέφερε τις πρώτες βοήθειες και στα τρία άτομα, ενώ στη συνέχεια έγινε μεταφορά τους στο Νοσοκομείο.

Ο οδηγός νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική, ενώ η σύζυγός του που τραυματίστηκε κατά την σύγκρουση υπεβλήθη σε χειρουργείο. Τραυματίας αλλά σε καλύτερη κατάσταση και η οδηγός του άλλου αυτοκινήτου. Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ συντρίμμια από τα δύο οχήματα είχαν διασκορπιστεί σε μεγάλη έκταση επί του οδοστρώματος. Ευτυχώς δεν υπήρξε άλλος τραυματισμός στην πολυσύχναστη διασταύρωση. Έρευνες διενεργεί και η Τροχαία Πατρών που άμεσα έφθασε στο σημείο

Πηγή: skai.gr

