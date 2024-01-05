Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή της Νεάπολης στην Ξάνθη εξαιτίας του οποίου σκοτώθηκε ο οδηγός του οχήματος τρεις τραυματίστηκαν εκ των οποίων ο ένας σοβαρά.

Όλοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα αυτό να προσκρούσει σε δέντρο της νησίδας των δύο αντίθετων ρευμάτων κυκλοφορίας που χωρίζει τον δρόμο σε δυο κατευθύνσεις.

Το όχημα κόπηκε στα δυο στην κυριολεξία από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα δύναμη της τροχαίας Ξάνθης και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου διενεργεί το τμήμα τροχαίας Ξάνθης

