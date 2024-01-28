Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άνδρας στο Περιστέρι κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Σμύρνης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος. Στο σημείο επιχειρούν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς μικρής έκτασης σε διαμέρισμα επί της οδού Σμύρνης στο Περιστέρι Αττικής. Επιχειρούν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. January 28, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.