Φωτιά σε διαμέρισμα στο Περιστέρι - Εντοπίστηκε άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του

Στο σημείο επιχειρούν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα

περιστέρι

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άνδρας στο Περιστέρι κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Σμύρνης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος. Στο σημείο επιχειρούν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.  

