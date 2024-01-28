Ξεκινά άμεσα η έναρξη της διαδικασίας για τον προσδιορισμό της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού.Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επεξεργάζεται ήδη την τροπολογία, η οποία ορίζει το χρονοδιάγραμμα, που θα ακολουθηθεί, μέχρι την εισήγηση της αρμόδιας υπουργού, Δόμνας Μιχαηλίδου, προς το υπουργικό συμβούλιο για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού των υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών.

Στόχος είναι οι διαβουλεύσεις να «τρέξουν», ώστε ο νέος κατώτατος μισθός να εφαρμοστεί από την τρέχουσα χρονιά και στους εργαζόμενους στον τουριστικό κλάδο.

Με βάση όσα ορίζει η νομοθεσία, αρχικά, θα αποσταλεί έγγραφη πρόσκληση από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους εξειδικευμένους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς για τη σύνταξη έκθεσης για την αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και θα πραγματοποιηθεί η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης.

Το επόμενο στάδιο είναι η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευόμενου από την Επιτροπή Συντονισμού προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση.

Στη συνέχεια, έπεται η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευόμενων, καθώς και της έκθεσης των φορέων, στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για τη σύνταξη του σχεδίου πορίσματος διαβούλευσης.

Τέλος, υποβάλλεται η εισήγηση της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το υπουργικό συμβούλιο για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού των υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών.

Γνώμονας για το τελικό ύψος που θα «κλειδώσει» το ποσοστό αύξησής του είναι η ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων και η διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα προσμετρηθούν οι εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων και των επιστημονικών φορέων, που θα κατατεθούν στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης, οι αντοχές της οικονομίας, αλλά και οι ανάγκες των εργαζομένων.

Σήμερα, ο κατώτατος μισθός ανέρχεται σε 780 ευρώ και το κατώτατο ημερομίσθιο στα 34,84 ευρώ, ενώ το προηγούμενο χρονικό διάστημα προηγήθηκαν και άλλες αυξήσεις. Συγκεκριμένα, από 650 ευρώ το 2019, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε σε 663 ευρώ τον Ιανουάριο του 2022, σε 713 ευρώ τον Μάιο του 2022 και, από τον Απρίλιο του 2023, έφτασε τα 780 ευρώ.

Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι, σε ορίζοντα της τετραετίας, ο κατώτατος μισθός να ανέλθει στα 950 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 1.500 ευρώ.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα είναι ωφελημένοι επίσης από το «ξεπάγωμα» των τριετιών, χωρίς αναδρομική ισχύ για την περίοδο από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η απόφαση για την επαναφορά της προσαύξησης του κατώτατου νομοθετημένου μισθού με επίδομα προϋπηρεσίας (τριετίες) τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για τους εργατοτεχνίτες, από την 1η Ιανουαρίου 2024, προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και επιταχύνει τη μισθολογική εξέλιξή τους, συνυπολογίζοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και τη βιωσιμότητα των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

