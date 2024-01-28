Νεκρή εντοπίστηκε ηλικιωμένη έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Ιστιαία Ευβοίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 8.22 το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην Ιστιαία.

Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς μικρής έκτασης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν στο σαλόνι του διαμερίσματος νεκρή μια γυναίκα περίπου 80-85 ετών.

Στο σημείο επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Πηγή φωτό: evima.gr

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

