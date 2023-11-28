Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν τη Δευτέρα (27.11), μετά την εισβολή τους σε ΕΠΑΛ στο Περιστέρι. Οι ανήλικοι μπήκαν σε σχολική αίθουσα την ώρα του μαθήματος, έβρισαν καθηγητή και στη συνέχεια απείλησαν τον διευθυντή του σχολείου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ οι τρεις ανήλικοι 15 και 16 ετών εισέβαλλαν στο σχολικό συγκρότημα και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν σε σχολική αίθουσα.

Καθηγητής ενημέρωσε τον Διευθυντή του σχολείου για την παρουσία των εξωσχολικών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας και των 15χρονων έβρισε και απείλησε τον διευθυντή και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Στο σχολείο κλήθηκαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής και οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Περιστερίου δυο 15χρονους και έναν 16χρονο.

Οι ανήλικοι συνελήφθησαν, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Οι τρεις ανήλικοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας και απειλή, ενώ ο 15χρονος που διέφυγε κατηγορείται για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας απειλή και εξύβριση.

Πηγή: skai.gr

