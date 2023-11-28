Στιγμές τρόμου έζησε 21χρονη από το Αιτωλικό στα χέρια 37χρονου, σύμφωνα με καταγγελία της οποίας τη βίασε σε σπίτι που την οδήγησε.

Στη σχετική καταγγελία προέβη η νεαρή στο Αστυνομικό Τμήμα Αιτωλικού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η νεαρή κοπέλα υποστηρίζει ότι την περασμένη Κυριακή (26/11) συναντήθηκε με τον άνδρα σε σημείο της περιοχής των Οινιάδων μετά από επικοινωνία τους στο instagram.

Στη συνέχεια την οδήγησε στο σπίτι του όπου-σύμφωνα με την καταγγελία- την παρακράτησε χωρίς τη θέλησή της και την βίασε.

Ένα τρίωρο μετά η γυναίκα αποχώρησε από το σπίτι του άνδρα και ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές που ερευνούν πλέον την υπόθεση.

