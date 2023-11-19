Έξι ανήλικοι συνελήφθησαν μέσα σε λίγες ώρες σε Ψυχικό και Χολαργό για κλοπές και φθορές σε σχολείο

Συνολικά έξι ανήλικοι συνελήφθησαν χθες (18/11) και σήμερα σε Ψυχικό και Χολαργό για ληστεία σε βάρος ανηλίκων και φθορές σε σχολικό συγκρότημα.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν, το Σάββατο το απόγευμα στον Χολαργό, από αστυνομικούς Ομάδας ΔΙΑΣ., 4 ανήλικοι, ηλικίας 14 και 13 ετών, για φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι εισήλθαν σε σχολικό συγκρότημα και προξένησαν φθορές σε σχολικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικούς υπολογιστές και θρανία).

Μετά από σήμα του κέντρου και συντονισμένη κινητοποίηση των δυναμέων που περιπολούσαν στην περιοχή, αστυνομικοί μετέβησαν στο σχολικό συγκρότημα όπου εντόπισαν και συνέλαβαν τους 4 ανήλικους οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως δράστες των παραπάνω πράξεων.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους από το Τμήμα Ασφαλείας Παπάγου - Χολαργού υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Επιπρόσθετα, σήμερα τα ξημερώματα συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδα ΔΙΑΣ., 2 ανήλικοι, ηλικίας 15 και 16 ετών για ληστεία κατά συναυτουργία ενώ αναζητείται συνεργός τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι αφού αποβιβάστηκαν από λεωφορείο προσέγγισαν 3 ανήλικους (15 και 16 ετών) και χτυπώντας τους με γροθιές και κλωτσιές, τους αφαίρεσαν χρηματικά ποσά, είδη ρουχισμού και τα κινητά τους τηλέφωνα.

Αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο τους αναζήτησαν και τους εντόπισαν σε κοντινό σημείο. Οι ανήλικοι προσπάθησαν να διαφύγουν αλλά οι αστυνομικοί ωστόσο ακινητοποίησαν 2 εκ των δραστών και τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Φιλοθέης - Ψυχικού, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Σε περαιτέρω έρευνα που διενεργήθηκε στον περιβάλλοντα του συμβάντος χώρο, βρέθηκαν κρυμμένα πίσω από τη ρόδα σταθμευμένου αυτοκινήτου τα αφαιρεθέντα κινητά τηλέφωνα, τα οποία αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Αποτέλεσμα των χτυπημάτων ήταν ο σοβαρός τραυματισμός ενός εκ των θυμάτων, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ ο 15χρονος δράστης έχει κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για κλοπή δικύκλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.