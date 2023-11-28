ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ: Δενδροφυτεύσεις 3 & 4 Δεκεμβρίου

Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ συνεχίζει τις δενδροφυτεύσεις του και μας καλεί, να αφήσουμε και εμείς το δικό μας περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Από τις αρχές Νοεμβρίου έως και τα τέλη Μαρτίου, γίνονται δενδροφυτεύσεις κάθε Κυριακή σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η επόμενη δενδροφύτευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου, στην Υμηττό. Το σημείο συνάντησης είναι το δασικό φυλάκιο της Αργυρούπολης, στο τέρμα της οδού Διγενή Ακρίτα, στις 10 το πρωί. Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) και το Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης.

Επίσης, τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί μεγάλη μαθητική δενδροφύτευση στην Πεντέλη, με συμμετοχή σχολείων της περιοχής.

Το σημείο συνάντησης είναι το τέρμα της οδού Ιπποκράτους, μπροστά στο ΠΙΚΠΑ Πεντέλης. Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Προστασίας & Ανάπτυξης του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) και το Δήμο Πεντέλης.

Τα δέντρα που θα φυτευτούν θα είναι ανεπτυγμένα, πλατύφυλλα, βραδύκαυστα και θα αγοραστούν από τα έσοδα της καλοκαιρινής συναυλίας του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Μέσα στο Δεκέμβριο, θα γίνουν και οι παρακάτω δενδροφυτεύσεις:

10 Δεκεμβρίου, στην Αλεξανδρούπολη.

17 Δεκεμβρίου, στην Πεντέλη

Μπείτε στο oloimaziboroume.gr για περισσότερες πληροφορίες.

Πηγή: skai.gr

