Το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 545,35 εκατ. ευρώ, παρουσίασε σήμερα κατά τη διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, σηματοδοτώντας το ξεκίνημα των πρωτοβουλιών της διοίκησης για την ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας στην περιοχή.

«Ξεκινάμε από τη Δυτική Αττική για να σχεδιάσουμε το αύριο. Το οφείλουμε σε κάθε έναν από τους 164.000 κατοίκους της ξεχωριστά», τόνισε στην εισήγησή του ο περιφερειάρχης Αττικής, υπογραμμίζοντας ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα δίνεται οριστική διέξοδος στα προβλήματα που όλες ανεξαιρέτως οι παρατάξεις ανέδειξαν κατά την προεκλογική περίοδο. «Σε αυτό το πλαίσιο», είπε χαρακτηριστικά, «δεν χωρούν μικροπαραταξιακές λογικές. Εύχομαι και οι 85 περιφερειακοί σύμβουλοι, ανεξαρτήτως ιδεολογικών καταβολών, να βάλουμε την υπογραφή μας».

Στόχος του προγράμματος, η υλοποίηση του οποίου θα εξελιχθεί σε βάθος πενταετίας, είναι η οριστική λύση των μειζόνων προβλημάτων που μαστίζουν επί δεκαετίες τη Δυτική Αττική (υψηλή ανεργία, χαμηλό μέσο εισόδημα, μεγάλος αριθμός ευάλωτων πολιτών) μέσα από τη συστηματική αξιοποίηση των στρατηγικών πλεονεκτημάτων της, όπως η λειτουργία στην περιοχή των περισσότερων παραγωγικών μονάδων της περιφέρειας, οι μεγάλοι «πνεύμονες πρασίνου» και ο δυναμικός πρωτογενής τομέας.

Το πρόγραμμα θα βασιστεί σε πέντε κεντρικούς πυλώνες, για καθέναν από τον οποίο θα υπάρχει επιμερισμένος προϋπολογισμός για την εκπόνηση συγκεκριμένων έργων εντός αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων. Ειδικότερα:

Στον τομέα της οδικής ασφάλειας και των υποδομών θα διατεθούν 164 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση τμημάτων της παλαιάς Εθνικής Οδού, τη δημιουργία ανισόπεδων κόμβων σε σημεία υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου, την αποκατάσταση φθορών και στηθαίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της περιφέρειας, καθώς και τη διαπλάτυνση και επανασχεδίαση δρόμων στους δήμους της περιοχής.

Ενισχύεται με έργα 144,05 εκατ. ευρώ η αντιπλημμυρική θωράκιση και η προστασία των πολιτών από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Σε αυτό το πλαίσιο προγραμματίζονται αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις και κατασκευή δικτύων απορροής ομβρίων υδάτων σε όλους της δήμους της Δυτικής Αττικής, οριοθετήσεις, διευθετήσεις και εντατικοποίηση καθαρισμού ρεμάτων, αλλά και η εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών για έργα ανάσχεσης και απορροής.

Δίνεται έμφαση στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, με έργα 122,3 εκατ. ευρώ, στα οποία περιλαμβάνονται η αναβάθμιση των υποδομών επεξεργασίας λυμάτων, η δημιουργία τροφοδοτικού αγωγού της ΕΥΔΑΠ και ο εκσυγχρονισμός των δικτύων ύδρευσης, η ουσιαστική επένδυση σε προμήθεια εξοπλισμού και ενημερωτικές δράσεις για την ανακύκλωση και την πολιτική προστασία, οι αστικές αναπλάσεις, η αναβάθμιση σχολικών και αθλητικών εγκαταστάσεων και η ανάδειξη περιαστικών δασών και πολιτιστικών τοποσήμων.

Μπαίνει στο επίκεντρο η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με στοχευμένες δράσεις, προϋπολογισμού 67 εκατ. ευρώ. Σε αυτή την κατεύθυνση προγραμματίζεται η δημιουργία νέων και ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και σχολικών μονάδων, η κατασκευή υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας και η προμήθεια σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού, η επέκταση της στήριξης των κοινωνικών δομών για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του αποκλεισμού, καθώς και η αναβαθμισμένη αρωγή στις ευάλωτες οικογένειες μέσω ΤΕΒΑ.

Δίνεται νέα ώθηση στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με 18 εκατ. ευρώ να κατευθύνονται στην ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στην έρευνα και τους τομείς εξειδίκευσης της περιοχής και την παροχή σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο του προγράμματος έχει επίσης προϋπολογισθεί πρόσθετο κονδύλι 30 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν, σε συνεννόηση με τους δήμους της Δυτικής Αττικής, για επιπλέον τεχνικές παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως υπογράμμισε ο Νίκος Χαρδαλιάς, το πρόγραμμα θα είναι πολυταμειακό, καθώς για την υλοποίησή του θα αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμος πόρος από όλες τις χρηματοδοτικές πηγές (εθνικοί πόροι και ευρωπαϊκά κονδύλια), ενώ προβλέπεται ετήσια αναθεώρηση και άντληση πρόσθετων πόρων, όπου αυτό απαιτείται.

«Σήμερα ξεκινάμε από τη Δυτική Αττική, για να δώσουμε σάρκα και οστά στις δεσμεύσεις μας προς την κοινωνία», δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Εχθρός μας είναι τα προβλήματα που για δεκαετίες βασάνιζαν τους κατοίκους, χωρίς να έχει ληφθεί ποτέ συστηματική μέριμνα για την επίλυσή τους. Αφετηρία μας είναι τα μοναδικά πλεονεκτήματα της Δυτικής Αττικής και η ισχυρή μας βούληση να αλλάξουμε τα πάντα. Ισχυρό εργαλείο μας είναι η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων, μέχρι το τελευταίο ευρώ. Στόχος μας είναι να υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη, ασφάλεια και καλύτερη ζωή για όλους τους συμπολίτες μας, σε όλες τις γειτονιές της Αττικής. Κανείς δεν θα μείνει πίσω».

Ανοίγοντας τις εργασίες του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο δήμαρχος Ασπροπύργου, Γιάννης Ηλίας, καλωσόρισε τους περιφερειακούς συμβούλους, σημειώνοντας ότι είναι η πρώτη φορά που το Σώμα συνεδριάζει στη Δυτική Αττική. «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βρίσκεστε σήμερα εδώ και μάλιστα έπειτα από μία επιτόπια εξέταση των ζητημάτων που ταλανίζουν την περιοχή. Στην περιοχή μας, παράγεται πάνω από το ένα τέταρτο του εθνικού πλούτου. Υπάρχουν όμως και ζητήματα-τροχοπέδη για την ανάπτυξη, που, αν επιλυθούν, μπαίνει το θεμέλιο για μία ευοίωνη και δημιουργική πορεία για τη Δυτική Αττική και για ολόκληρη τη χώρα», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Κύριε περιφερειάρχα, έχετε μία επιτυχημένη πορεία. Διαθέτετε όραμα και, δικαίως, όλοι εμείς αναμένουμε πολλά από εσάς για το καλό της περιοχής και της πατρίδας μας. Σήμερα, δίνετε ένα ύψιστης σημασίας μήνυμα, που μας γεμίζει χαρά και αισιοδοξία και ανταποκρίνεται στο εθνικό όραμα για πρόοδο και ενότητα»

