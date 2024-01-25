Την ανάγκη για την εκπόνηση ενός ρεαλιστικού σχεδίου για την ισόρροπη ανάπτυξη σε όλη την Περιφέρεια Αττικής, «με διαφάνεια και σεβασμό στο τελευταίο ευρώ του φορολογούμενου πολίτη», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τόνισε ο νέος περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς, στη χθεσινή πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ για το 2024.

Ο κ. Χαρδαλιάς επεσήμανε την έμφαση που δίνει η νέα περιφερειακή Αρχή της Αττικής στην καινοτομία, στην ενδυνάμωση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών start-ups. Όπως ανέφερε, η παραγωγικότητα της Αττικής -που συγκεντρώνει σχεδόν το 51% των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της χώρας- αποτελεί κλειδί για την ανάκαμψη των οικονομικών και αναπτυξιακών μεγεθών της πατρίδας μας. «Με βάση την έκθεση του ΟΟΣΑ για την πολιτική της Συνοχής, η Ελλάδα με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 2%, θα επανέλθει σε επίπεδα προ κρίσης σε 15 έτη, ενώ με ρυθμό ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής κατά 3% κατά έτος, η περίοδος επαναφοράς μειώνεται στα μισά», σημείωσε.

Οι άξονες στρατηγικής την επόμενη 5ετία

Ο περιφερειάρχης παρουσίασε τους βασικούς άξονες της στρατηγικής για την περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρήσεων της Αττικής την επόμενη πενταετία, με αιχμή τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, του ελληνικού επιχειρείν και για την παραγωγή νέας γνώσης.

«Στόχος μας, την επόμενη πενταετία, είναι να δοθεί έμφαση -σε συνεργασία και σε συνέργεια με το κεντρικό κράτος- στις αναπτυσσόμενες και καινοτόμες νεοφυείς επιχειρηματικές ιδέες, στην καταγραφή ενός οδικού χάρτη επενδύσεων, προωθώντας ένα δυναμικό ξεκίνημα, έτσι ώστε να δοθούν ίσες ευκαιρίες σε όλους. Με βάση την γνώση και την καινοτομία, οι νέοι επιχειρηματίες να μπορούν να αναπτύξουν τη δυναμική τους, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, η ανθεκτικότητα και η εξωστρέφεια», τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς, προσθέτοντας ότι για την περιφέρεια αποτελεί στρατηγική επιλογή η στήριξη καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων. «Αποτελεί κρίσιμο μέσο απάντησης στις διπλές προκλήσεις της εποχής μας, τη δημιουργία καλά αμειβόμενων νέων θέσεων εργασίας και την ανάσχεση του κυρίαρχου κύματος μετανάστευσης των νέων μας», επισήμανε.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στις συνέργειες που αναπτύσσονται με το ΕΒΕΑ, και στους τρεις βασικούς πυλώνες για την επόμενη πενταετία -τη δημιουργική οικονομία, τη «γαλάζια» οικονομία με την ενίσχυση της νησιωτικότητας και τη βιώσιμη οικονομία των αναγκών- υπογραμμίζοντας ότι περισσότερα από 220 εκατ. ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ (2021-2027) προορίζονται για τις δράσεις που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών και clusters έρευνας, που θα καταστήσουν την Αττική έναν «υπερτοπικό» κόμβο, την κυκλική οικονομία, τον εκσυγχρονισμό και την ανάκαμψη των επιχειρήσεων της Αττικής, τονίζοντας την ανάγκη για την εκπόνηση ενός ρεαλιστικού σχεδίου για την ισόρροπη ανάπτυξη σε όλη την περιφέρεια, «με διαφάνεια και σεβασμό στο τελευταίο ευρώ του φορολογούμενου πολίτη», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε, επίσης, τη συνεργασία του Περιφερειακού Ταμείου Αττικής με το ΕΒΕΑ όσον αφορά στην ενίσχυση της δράσης της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας, καθώς και την αξιοποίηση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου για την προσέλκυση νέων επενδύσεων που θα αναβαθμίσουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της Αττικής.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση συμμετείχε και η αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού, Αλεξάνδρα Πάλλη.

Να δημιουργηθεί Παρατηρητήριο Δημοτικών Τελών για τις επιχειρήσεις της Αττικής

Η πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, σημείωσε ότι η Αττική αξίζει να μπει μπροστά στην εθνική προσπάθεια για μια ανάπτυξη δυναμική και ταυτόχρονα διατηρήσιμη, ανθεκτική, συνεκτική. Μέσω του νέου ΠΕΠ Αττικής και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως είπε, υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης των πολλαπλών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Αττικής, καθώς και της διαχείρισης προκλήσεων που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, την ασφάλεια, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Παρουσιάζεται επίσης η ευκαιρία, συνέχισε η ίδια, για νέα πνοή στην επιχειρηματικότητα και για προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων, ώστε να δημιουργηθεί ένα μοντέλο ανάπτυξης περισσότερο συμπεριληπτικό, με έμφαση στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων και των αποκλεισμών. Οι στόχοι αυτοί, όπως υπογράμμισε, είναι κοινοί και η επίτευξή τους απαιτεί συντονισμό και συνένωση δυνάμεων.

«Η συνεργασία μας με την Περιφέρεια Αττικής είναι μακρόχρονη και εποικοδομητική» είπε η κ. Εφραίμογλου. «Σημείο αναφοράς σε αυτή τη σύμπραξη είναι η στήριξη και η ανάδειξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Η Περιφέρεια Αττικής είναι βασικός αρωγός της δραστηριότητας της Θερμοκοιτίδας Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων του ΕΒΕΑ. Χτίζοντας πάνω στη θετική αυτή εμπειρία, έχουμε τη δυνατότητα να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με την περιφέρεια, καλύπτοντας νέους τομείς. Μπορούμε να επιδιώξουμε νέες συμπράξεις, σε θέματα όπως η κατάρτιση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, η ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα κά.

Θεωρούμε, επίσης, σημαντική τη στήριξη της περιφέρειας σε μια σειρά από θέματα που αφορούν άμεσα την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων της Αττικής, όπως η επιτάχυνση των δράσεων για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της περιφέρειας προς τις επιχειρήσεις, η στήριξη στην προσπάθεια για ανάπτυξη στην Αττική σύγχρονων επιχειρηματικών πάρκων, η στήριξη των κεντρικών και τοπικών εμπορικών αγορών της Αττικής».

Πρότασή μας είναι, συνέχισε η πρόεδρος, να δημιουργηθεί με τη συνδρομή της περιφέρειας ένα Παρατηρητήριο Δημοτικών Τελών για τις επιχειρήσεις της Αττικής: ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε τις διακυμάνσεις των ανταποδοτικών τελών ανά περιοχή, να εντοπίζουμε αποκλίσεις και να διατυπώνουμε τεκμηριωμένες προτάσεις.

«Η θητεία που ξεκινά θα έχει σημαντικό αποτύπωμα στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της Αττικής, στην ποιότητα ζωής των πολιτών και στην ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων. Με την περιφέρεια υπό την δική σας ηγεσία, έχω την πεποίθηση ότι το αποτύπωμα αυτό θα είναι θετικό. Εμείς, από την πλευρά μας, παραμένουμε αξιόπιστοι συνεργάτες της περιφέρειας, σύμμαχοι στον κοινό στόχο για ανάπτυξη και ευημερία στην Αττική», είπε κλείνοντας την ομιλία της η κ. Εφραίμογλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.