Χαρδαλιάς: Σε πλήρη εγρήγορση η Περιφέρεια Αττικής

Επί ποδός βρίσκεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, συνδράμοντας ενεργά με μέσα και προσωπικό στο πεδίο για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας Avgi.

Ήδη από χθες το βράδυ, όταν άρχισε η κορύφωση του φαινομένου, σε συνεννόηση με τους Δήμους και τους αρμόδιους φορείς, 65 βαρέα οχήματα έχουν αναμμένη μηχανή για να αντιμετωπίσουν πιθανά προβλήματα, ενώ ο Νίκος Χαρδαλιάς βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους δημάρχους των «επικίνδυνων» περιοχών, προκειμένου η πολιτική προστασία της Περιφέρειας να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειας βάσει της εξέλιξης του φαινομένου.

Συνολικά, από την Περιφέρεια Αττικής επιχειρούν 52 εκχιονιστικά μηχανήματα, 3 φορτηγά, 3 φορτωτές, 6 JCB και 1 Bobcat. Όπως είναι φυσικό, το μεγαλύτερο βάρος έχει δοθεί στην Ανατολική Αττική, με συνολικά 33 οχήματα να βρίσκονται στο πεδίο, ενώ στη Δυτική Αττική επιχειρούν συνολικά 17 οχήματα.

Σε ετοιμότητα όμως βρίσκεται ο μηχανισμός της Περιφέρειας και στην υπόλοιπη Αττική, με 15 οχήματα να έχουν κατανεμηθεί στις άλλες περιφερειακές ενότητες, βάσει των προβλέψεων επικινδυνότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

