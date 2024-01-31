Λήγει αύριο Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 14:00 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων διοικητών στα νοσοκομεία της χώρας.

Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον ων υποψηφίων καθώς μέχρι σήμερα το μεσημέρι κατατέθηκαν συνολικά 527 αιτήσεις για την κάλυψη 152 θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων των Υγειονομικών Περιφερειών.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 7 θέσεων Διοικητών και 14 θέσεων Υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) του Υπουργείου Υγείας, με τετραετή θητεία που δύναται να ανανεώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5062/2023 (ΦΕΚ 183/τ.Α’/3-11-2023), υποβλήθηκαν συνολικά 229 αιτήσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.