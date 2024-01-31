Μέσα από διαδικασίες πλήρους Διαφάνειας και αξιοκρατίας, ο Δήμος Ναυπλιέων αναζητεί λαμπαδηδρόμους για την Ολυμπιακή Φλόγα.

Όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Κώστας Καράπαυλος «ο Δήμος Ναυπλιέων βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής μνημονίου με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ώστε η Ολυμπιακή φλόγα για τους θερινούς Ολυμπιακούς αγώνες στο Παρίσι να περάσει από την πόλη του Ναυπλίου.

Μεταξύ των υποχρεώσεων του Δήμου μας είναι να ορίσει τέσσερις λαμπαδηδρόμους που διαδοχικά θα φέρουν την φλόγα στο Ναύπλιο την 17η Απριλίου 2024 σε ώρα που θα καθοριστεί.

Στα πλαίσια της πλήρους διαφάνειας και αξιοκρατίας που έχουμε υποσχεθεί παρακαλούμε όσες και όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην μεταφορά της φλόγας να καταθέσουν μέχρι την Δευτέρα 05 Φεβρουαρίου την θέλησή τους με σύντομο βιογραφικό.

Κριτήρια για την επιλογή:

• Οι Ολυμπιονίκες

• Οι διακριθέντες στον Αθλητισμό με σειρά προτεραιότητας διάκρισης (όπως Παγκόσμια – Ευρωπαϊκά – Πανελλήνια Πρωταθλήματα κ.ο.κ.)

• Οι διακεκριμένοι στις Τέχνες, στα Γράμματα και στην κοινωνική προσφορά.

Πρόθεσή μας είναι να οριστούν ως λαμπαδηδρόμοι δύο άνδρες και δύο γυναίκες.

Επίσης θέληση μας είναι να οριστεί, εάν τούτο είναι δυνατόν, μία ή ένας αθλητής ΑΜΕΑ όπως και ένα πρόσωπο που έχει ιδιαίτερα διακριθεί στις επιστήμες ή τις τέχνες και έχει ενασχόληση με τον αθλητισμό».

Πηγή: skai.gr

