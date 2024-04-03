Πέλλα: Τραγικό θάνατο βρήκε 72χρονος που παρασύρθηκε από φορτηγό στα Γιαννιτσά

Τραγικό θάνατο βρήκε λίγο μετά τη μία μετά το μεσημέρι 72χρονος πεζός στα Γιαννιτσά του νομού Πέλλας. Ο 72χρονος, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρασύρθηκε από φορτηγό αυτοκίνητο, που οδηγούσε 29χρονος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη, ενώ προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

