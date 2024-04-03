Λογαριασμός
Πέλλα: Τραγικό θάνατο βρήκε 72χρονος που παρασύρθηκε από φορτηγό στα Γιαννιτσά

Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη, ενώ προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας

pellanews.gr

Τραγικό θάνατο βρήκε λίγο μετά τη μία μετά το μεσημέρι 72χρονος πεζός στα Γιαννιτσά του νομού Πέλλας. Ο 72χρονος, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρασύρθηκε από φορτηγό αυτοκίνητο, που οδηγούσε 29χρονος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

434021272-861572389067486-5903443229191728219-n.jpg
pellanews.gr

Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη, ενώ προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας.

434026225-7571869142864349-1733121277203887639-n.jpg
pellanews.gr
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

