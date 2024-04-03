Σκύλος επιτέθηκε και τραυμάτισε 4χρονο στα Γιαννιτσά - Νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης

Στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο” νοσηλεύεται από την περασμένη Παρασκευή, ένα 4χρονο αγοράκι από την Πέλλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μικρός δέχθηκε επίθεση από σκύλο σε περιοχή των Γιαννιτσών του δήμου Πέλλας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Λόγω της κατάστασης της υγείας του κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο “Ιπποκράτειο” της Θεσσαλονίκης.

Το παιδί έφερε εκδορές και νοσηλεύεται στην Παιδοχειρουργική Κλινική, όπου οι θεράποντες ιατροί του έκαναν ράμματα στο κεφάλι του. Ο 4χρονος υπεβλήθη σε σειρά εξετάσεων, του χορηγήθηκε αγωγή και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σήμερα αναμένεται να λάβει εξιτήριο και να επιστρέψει στο σπίτι.

