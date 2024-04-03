Άνω Λιόσια: Σύλληψη 34χρονου για άσκοπους πυροβολισμούς – Κατασχέθηκε κλεμμένη καραμπίνα

Αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. μετά από σήμα του Κέντρου για πυροβολισμούς, έσπευσαν πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (1/4) στα Άνω Λιόσια, όπου εντόπισαν να κινείται πεζός 34χρονος ημεδαπός.

Με μέτρα αυτοπροστασίας και μετά τις κατάλληλες εντολές προς τον ελεγχόμενο, τον ακινητοποίησαν και τον δέσμευσαν.

Στην κατοχή του 34χρονου βρέθηκε δίκαννη καραμπίνα με -2- φυσίγγια, ενώ δίπλα του στο οδόστρωμα, βρέθηκαν -2- κάλυκες κυνηγετικού όπλου.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Φυλής και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, η καραμπίνα είχε κλαπεί από την περιοχή της Παιανίας το 2021.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

