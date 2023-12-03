Χριστουγεννιάτικο σπίτι «υπερπαραγωγή» στην Κοζάνη (βίντεο)

Για μία ακόμα χρονιά, οι ένοικοι μιας διόροφης κατοικίας στην πόλη της Κοζάνης, στόλισαν το πιο όμορφο χριστουγεννιάτικο σπίτι της πόλης.

Σύμφωνα με το Kozanimedia.gr, πρόκειται για το σπίτι που κλέβει κυριολεκτικά την παράσταση την περίοδο των Χριστουγέννων για τον όμορφο και εντυπωσιακό στολισμό του, τα τελευταία χρόνια.

Αντιθετα, σύμφωνα με το kozan.gr, η παλαιομοδίτικη αισθητική στο «στολισμό» του Δημαρχείου Κοζάνης κι η ελλιπής φωταγώγηση του «Καμπαναριού», που περιορίζεται μόνο στο ρολόι, χαλούν τη γενικότερη εικόνα του εορταστικού διακόσμου.

Πηγή: skai.gr

