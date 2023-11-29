Κατέληξε ο άνδρας που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο μετά το τροχαίο στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Γούναρη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος υπέστη ανακοπή την ώρα που οδηγούσε με αποτέλεσμα το όχημά του να προσκρούσει σε βανάκι του δήμου Θεσσαλονίκης και σε ένα ακόμη αυτοκίνητο.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο σε κρίσιμη κατάσταση με κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή.

