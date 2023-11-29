Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πέθανε ο οδηγός μετά το τροχαίο στην Τσιμισκή – Υπέστη ανακοπή την ώρα που οδηγούσε

Ο 60χρονος υπέστη ανακοπή την ώρα που οδηγούσε με αποτέλεσμα το όχημά του να προσκρούσει σε βανάκι του δήμου Θεσσαλονίκης και σε ένα ακόμη αυτοκίνητο.

ΕΚΑΒ

Κατέληξε ο άνδρας που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο μετά το τροχαίο στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Γούναρη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος υπέστη ανακοπή την ώρα που οδηγούσε με αποτέλεσμα το όχημά του να προσκρούσει σε βανάκι του δήμου Θεσσαλονίκης και σε ένα ακόμη αυτοκίνητο.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο σε κρίσιμη κατάσταση με κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή.

Πηγή: thestival.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τροχαίο ανακοπή Θεσσαλονίκη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark