«Είμαστε σήμερα εδώ για να στείλουμε ένα μήνυμα ότι θα στηρίξουμε αποφασιστικά, θα ενισχύσουμε και θα βελτιώσουμε σημαντικά τη λειτουργία του ΕΟΦ, μέσα από της δική σας δουλειά». Με τα λόγια αυτα καλωσόρισε ο υπουργός Υγείας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τον νέο πρόεδρο Ευάγγελο Μανωλόπουλο και τα νέα μέλη του ΔΣ του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στα γραφεία του οργανισμού.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στους εργαζόμενους τόνισε πως πρόκειται για έναν κρίσιμο οργανισμό, ο οποίος «πραγματεύεται κάτι πολύτιμο, το φάρμακο» και αναφέρθηκε στους τέσσερις βασικούς στόχους στους οποίους πρέπει να επικεντρωθεί η νέα διοίκηση προκειμένου να ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί ο ΕΟΦ.

Το πρώτο, όπως είπε, είναι να στελεχωθεί ο ΕΟΦ και εξήγγειλε προσλήψεις, προκειμένου να στελεχωθούν κρίσιμες θέσεις όπου υπάρχουν ελλείψεις, ώστε να αναβαθμιστεί το παραγόμενο έργο. Ως δεύτερο βήμα έθεσε τη δημιουργία του μηχανισμού αξιολόγησης, HTA. «Προχωράμε γρήγορα ούτως ώστε να στήσουμε εντός του ΕΟΦ τον μηχανισμό αξιολόγησης, ο οποίος θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δικής σας δουλειάς. Η σημερινή Επιτροπή Αξιολόγησης, οι μηχανισμοί αξιολόγησης που υπάρχουν σε ολόκληρη την Ευρώπη να είναι οργανικά δεμένοι ως δραστηριότητα με τον ΕΟΦ, ώστε να μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις της τεχνολογίας και των φαρμάκων. Μέσα στο 2025 θα αποκτήσουμε ευρωπαϊκή ενιαία πολιτική αξιολόγησης που θα βοηθήσει να μετράμε την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων και να εφαρμόσουμε ενιαία πολιτική», κατέληξε σχετικά.

Επιπλέον, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στη δημιουργία μηχανισμού καταγραφής των ελλείψεων των φαρμάκων, ώστε «με τρόπο διαφανή και απόλυτα συμφέροντα για την ελληνική κοινωνία να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή με πρώτο τον ΕΟΦ που είναι η "μήτρα" του φαρμάκου, σε όλη τη γραμμή παραγωγής και διακίνησης του φαρμάκου, τι υπάρχει ή δεν υπάρχει στην αγορά». Τέλος, ο κ. Χρυσοχοΐδης έδωσε μεγάλη έμφαση στην ενίσχυση του τομέα της έρευνας στον ΕΟΦ. Όπως τόνισε, «το νέο ΔΣ στελεχώνεται από σπουδαίους επιστήμονες, οι οποίοι θα εργαστούν μαζί με όλο το προσωπικό και όλοι μαζί θα διαμορφώσουμε προϋποθέσεις έρευνας και αξιολόγησης όλων των νέων τεχνολογιών που μπαίνουν καθημερινά στην υγεία».

Από την πλευρά του ο α' αντιπρόεδρος του Οργανισμού, Διομήδης Λυμπέρης, ο οποίος ήταν και στο προηγούμενο ΔΣ σημείωσε πως, όλοι μαζί, «το ΔΣ και το προσωπικό του ΕΟΦ θα καταβάλουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους, ώστε να υλοποιηθεί ο κυβερνητικός προγραμματισμός στο χώρο του φαρμάκου και να αναδειχθεί περαιτέρω το κύρος του Οργανισμού, όπως επιτάσσουν οι καιροί. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι σημαντικές. Τα εμπόδια που θα υπερνικήσουμε αρκετά. Όλα αυτά όμως πρέπει να αποτελέσουν ευκαιρίες τις οποίες θα αδράξουμε, έτσι ώστε να συνεχίσουμε να δίνουμε προτεραιότητα στο ύψιστο αγαθό της δημόσιας υγείας συμβάλλοντας στην ευημερία των πολιτών μας», κατέληξε.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, επίσης, ο β' αντιπρόεδρος, Σπυρίδων Σαπουνάς, το τακτικό μέλος Μαρία Κωνσταντή, το τακτικό μέλος, Γεώργιος Χαμηλός και το αναπληρωματικό μέλος Γεώργιος Βασιλόπουλος, όπως και στελέχη και εργαζόμενοι του Οργανισμού, οι οποίοι ευχήθηκαν «καλή θητεία» στα νέα μέλη του ΔΣ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

