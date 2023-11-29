Δυναμική η πορεία του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στις μετρήσεις ακροαματικότητας

Όλη η αθλητική δράση και ειδησεογραφία βρίσκεται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και οι εκπομπές του σταθμού βρίσκονται καθημερινά στην κορυφή των προτιμήσεων των ακροατών αλλά και στις πρώτες θέσεις των μετρήσεων ακροαματικότητας.

Οι βραδινές εκπομπές του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας διατηρούν την πρώτη θέση στην κατάταξη της ακροαματικότητας με το Fight Club (22.00-00.00) των Γιάννη Τσαούση και Κώστα Βαϊμάκη και το After… Ράδιο (00.00-02.00) των Ηρακλή Αντύπα και Διονύση Δεσύλλα να μονοπωλούν το ενδιαφέρον.

Αναλυτικά και σύμφωνα με τις μετρήσεις της MRB HELLAS S.A. και της Global link S.A. για λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ, για το δίμηνο από τις 4/9/2023 έως και τις 29/10/2023:

22.00-23.00

1) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 8% (Γιάννης Τσαούσης / Κώστας Βαϊμάκης)

2) ΣΚΑΪ 100.3: 7,7% (Βασίλης Κουφόπουλος)

3) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 6% (Κώστας Θωμαϊδης)

23.00-00.00

1) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 8,7% (Γιάννης Τσαούσης / Κώστας Βαϊμάκης)

2) ΣΚΑΪ 100.3: 7% (Βασίλης Κουφόπουλος)

3) Rock FM 96.9: 6,7% (μουσική)

00.00-01.00

1) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 12,1% (Ηρακλής Αντύπας / Διονύσης Δεσύλλας)

2) Real 97.8: 8,7% (Κωνσταντίνος Λαβίθης)

3) ΣΚΑΪ 100.3: 5,2% (Μάνος Βουλαρίνος (Ε))

01.00-02.00

1) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 12,1% (Ηρακλής Αντύπας / Διονύσης Δεσύλλας)

2) Real 97.8: 10,2% (Κωνσταντίνος Λαβίθης)

3) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 6,4% (μουσική)

Το Newsroom (21.00-22.00), το καθημερινό μαγκαζίνο του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 με τον Τάσο Νικολόπουλο και τον Νίκο Ζέρβα, το ίδιο χρονικό διάστημα βρέθηκε στη δεύτερη θέση της ακροαματικότητας.

Αναλυτικά:

21.00-22.00

1) Ρυθμός 94.9: 5,8% (Έλενα D' Angelo)

2) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 5,8% (Τάσος Νικολόπουλος / Νίκος Ζέρβας)

3) ΣΚΑΪ 100.3: 5,8% (Βασίλης Κουφόπουλος)

Η πρωινή εκπομπή του Βαγγέλη Νερατζιά «Η καλή μέρα από τη μπάλα φαίνεται» βρίσκεται σταθερά στην πρώτη πεντάδα εξασφαλίζοντας την τρίτη θέση στην πρώτη ώρα μετάδοσής (06.00-07.00) και την 5η θέση στη δεύτερη ώρα (08.00-09.00).

Αναλυτικά:

06.00-07.00

1) ΣΚΑΪ 100.3: 15% (Χρήστος Κούτρας / Γιάννης Ντσούνος)

2) Real 97.8: 12,8% (Γιώργος Ψάλτης / Ελισάβετ Σαλαμάρα)

3) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 8% (Βαγγέλης Νεραντζιάς)

07.00-08.00

1) ΣΚΑΪ 100.3: 12,5% (Χρήστος Κούτρας / Γιάννης Ντσούνος)

2) Real 97.8: 9,6% (Γιώργος Ψάλτης / Ελισάβετ Σαλαμάρα)

3) Sfera 102.2: 7,7% (Γρηγόρης Αρναούτογλου / Γιώργος Λιανός / Νάνσυ Αντωνίου / Παναγής Τζωρτζάτος)

4) Athens DeeJay 95.2: 7,1% (Μιχάλης Τσαουσόπουλος / Μαρία Ένεζλη / Erwin)

5) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 5,9% (Βαγγέλης Νεραντζιάς)

