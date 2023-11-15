Μέχρι το τέλος του χρόνου στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου θα προσληφθούν 74 άτομα νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, ενώ θα τοποθετηθούν και δέκα γιατροί, είπε σε δηλώσεις του μετά από σύσκεψη που είχε στο Βενιζέλειο, ο υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος εξήγγειλε ότι θα προχωρήσουν και νέες προσλήψεις με fast track διαδικασία, που θα ολοκληρωθούν σε τρεις μήνες, οπότε τον Ιανουάριο θα υπάρξουν και νέες προσλήψεις.

«Σε τρεις μήνες προκηρύσσονται τρεις θέσεις αναισθησιολογίας, τρεις θέσεις ακτινολογίας και μια σειρά άλλες θέσεις στο Βενιζέλειο, προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα ζήτησα από την Ιατρική Υπηρεσία και την διοίκηση άμεσα να μου στείλουν πρόταση, ούτως ώστε τον Ιανουάριο, να ξεκινήσουμε νέες προσλήψεις για να καλυφθούν οι όποιες κενές θέσεις υπάρχουν και οι όποιες ανάγκες του νοσοκομείου» ανέφερε ο κ. Χρυσοχοϊδης ο οποίος υπογράμμισε ότι εκτός από τις 74 θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού μέχρι το τέλος του έτους, το νοσοκομείο θα ενισχυθεί με περαιτέρω προσωπικό, από τις 3.000 προσλήψεις που θα γίνουν πανελλαδικά.

«Επειδή στην πολιτική, αξία έχει αυτά τα οποία εξαγγέλλουμε να υλοποιούνται, η απόφασή μας είναι να προχωρήσουμε περαιτέρω στην ενίσχυση του νοσοκομείου, έτσι ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες του και ταυτόχρονα με μια σειρά από άλλα κίνητρα τα οποία αφορούν συνολικότερα το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ, να καλύψουμε και θέσεις οι οποίες είναι επανειλημμένα άγονες και εδώ στην Κρήτη και σε άλλα σημεία της χώρας», επισήμανε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Ο υπουργός Υγείας που πριν από λίγες εβδομάδες είχε βρεθεί στο Ηράκλειο, με επίκεντρο τα προβλήματα στον χειρουργικό τομέα και τις ελλείψεις σε αναισθησιολόγους, εξέφρασε την ικανοποίησή του όπως τόνισε που «αποκαταστάθηκε η ομαλότητα του νοσοκομείου στον χειρουργικό τομέα και πλέον υπάρχει πλήρης χειρουργική κάλυψη με τους αναισθησιολόγους από τον ιδιωτικό τομέα», συμπληρώνοντας ότι ο εκτελών χρέη διοικητή του νοσοκομείου Ευθύμιος Καρακώστας, θα παραμείνει μέχρι την οριστική επιλογή διοικητή, με βάση τις διατάξεις του νέου νόμου.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αργότερα σήμερα θα επισκεφθεί τη Σητεία, με επίκεντρο τα προβλήματα του νοσοκομείου.

«Η απόφασή μας είναι να ενισχύσουμε το νοσοκομείο»

«Να στείλω ένα μήνυμα στη Σητεία ότι η απόφασή μας είναι να ενισχύσουμε το νοσοκομείο, το οποίο είναι πάρα πολύ μακριά και η πλήρης λειτουργία του είναι ζωτικής σημασίας για τους πολίτες της περιοχής», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, καταλήγοντας ότι θα επισκέπτεται συχνά τα νοσοκομεία και προαναγγέλοντας ότι το επόμενο διάστημα θα βρεθεί και στο Ρέθυμνο.

Στη σύσκεψη με τον κ. Χρυσοχοΐδη συμμετείχαν μεταξύ άλλων, η διοίκηση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, η διοίκηση του νοσοκομείου, ο σύλλογος εργαζομένων και μέλη της τριμελούς επιτροπής γιατρών του Βενιζελείου, όπως και ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στο Βενιζέλειο πραγματοποιήθηκε διαμαρτυρία από υγειονομικούς και σωματεία εργαζομένων που ζήτησαν ουσιαστικά μέτρα και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, καλώντας σε συμμετοχή στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

