Πραγματοποιήθηκε η νεκροψία - νεκροτομή στο μόλις 2,5 μηνών βρέφος της γνωστής οικογένειας των επιχειρηματιών από την Πάτρα. Η αιτία θανάτου παραμένει απροσδιόριστη.

Η ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών έστειλε πλέον ιστούς σε εργαστήρια για να γίνει και ιστολογική εξέταση αφού η νεκροψία δεν έδειξε κάποια εμφανή παθολογική αιτία θανάτου. Δεν υπάρχουν λόγια για ν’ αποτυπώσουν το μέγεθος της τραγωδίας. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σ’ έναν άνθρωπο… Και να σκεφτείτε πως ήταν το πρώτο τους παιδί. Το ζευγάρι από την Πάτρα, γνωστή επιχειρηματική οικογένεια εμπόρων αυτοκινήτων, θρηνεί από τον χαμό του παιδιού του. Μόλις 2,5 μηνών.

Οι γονείς βρήκαν το μωράκι τους Σάββατο αργά το βράδυ στην κούνια του χωρίς αισθήσεις και σφυγμό. Μες στον πανικό τους, το πήγαν αμέσως στο νοσοκομείο, στο ΠΓΝΠ στο Ρίο.

Οι γιατροί στα εξωτερικά, βλέποντας πως το βρέφος δεν είχε καθόλου σφίξη, του έκαναν ανάνηψη και για λίγα λεπτά το επανέφεραν. Το μετέφεραν μετά από λίγη ώρα στην παιδιατρική κλινική, αλλά το μωράκι δεν άντεξε. Οι ώρες που έμεινε χωρίς σφίξη και οξυγόνωση αποδείχθηκαν μοιραίες. Οι γιατροί, και στο ΤΕΠ και στην Παίδων, έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να κρατήσουν ζωντανό το μωρό, αλλά δεν κατέστη δυνατό…

Έγινε γνωστό πως η κηδεία του βρέφους προγραμματίζεται για αύριο.

