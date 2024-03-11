Λογαριασμός
Τσούνης: Είμαι συγκλονισμένος από το τρανσφοβικό περιστατικό στη Θεσσαλονίκη - Πάντα απαράδεκτες οι πράξεις μίσους

"Οι πράξεις μίσους είναι πάντα απαράδεκτες" τονίζει ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζορτζ Τσούνης

«Είμαι συγκλονισμένος από το τρανσφοβικό περιστατικό του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, το οποίο είχε στόχο νεαρά ανθρώπινα πλάσματα» δηλώνει σε ανάρτησή του στο X ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζορτζ Τσούνης.  

»Επαναλαμβάνω την καταδίκη του Δημάρχου Αγγελούδη για την επίθεση + μοιράζομαι το όραμά του για μια ασφαλή, ζωντανή, συμπεριληπτική Θεσσαλονίκη. Στεκόμαστε στο πλευρό της LGBTQI+ κοινότητας της Ελλάδας σήμερα και κάθε μέρα. Οι πράξεις μίσους είναι πάντα απαράδεκτες. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να είναι αυτός που είναι και να ζει με ασφάλεια. Ας επιλέξουμε την αξιοπρέπεια, όχι τον φανατισμό» καταλήγει ο κ. Τσούνης. 
 

