Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πάτρας αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο νοσηλευτής του νοσοκομείου «Αγ. Ανδρέας» μετά την σοβαρή εξέλιξη που σημειώθηκε στην υπόθεση καταγγελίας σε βάρος του από 23χρονη ασθενή στα επείγοντα του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Η νεαρή κοπέλα υπέβαλλε μήνυση για βιασμό σε βάρος του νοσηλευτή με αποτέλεσμα η προσαγωγή του να μετατραπεί σε σύλληψη και σε βάρος του να σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Όπως πληροφορείται το tempo24.news το καταγγελλόμενο περιστατικό ανέφερε στην Αστυνομία γυναίκα γιατρός η οποία έδωσε και λεπτομέρειες για την φερόμενη ως τελεσθείσα πράξη στη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας.

Την ίδια στιγμή, o Διοικητής της 6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης διέταξε ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για το περιστατικό.

Η ΠΟΕΔΗΝ επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του tempo24

«Στο μεταξύ πρωτοφανές περιστατικό της σεξουαλικής παρενόχλησης από νοσηλευτή σε βάρος 23χρονης ασθενούς στο νοσοκομείο της Πάτρας "Άγιος Ανδρέας" μέσα στον χώρο των Επειγόντων, στη διάρκεια της χθεσινής εφημερίας, αναφέρεται η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), επιβεβαιώνοντας το αποκλειστικό ρεπορτάζ του tempo24.

Ο 45χρονος μόνιμος νοσηλευτής του νοσοκομείου κρατείται και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Παράλληλα, έχουν δρομολογηθεί όλες οι πειθαρχικές διαδικασίες από τη διοίκηση του νοσοκομείου και της 6ης Υγειονομικής περιφέρειας.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιεί η ΠΟΕΔΗΝ, η 23χρονη πήγε στο νοσηλευτικό ίδρυμα της Πάτρας από τον Πύργο, συνοδευόμενη από τον πατέρα της. Εξετάστηκε από γιατρό και οδηγήθηκε στο τμήμα αναζωογόνησης για λήψη δειγμάτων για διαγνωστικές εξετάσεις.

Μετά τη λήψη των δειγμάτων η γιατρός έφυγε και ο νοσηλευτής παρέμεινε με την ασθενή, προχωρώντας αδίστακτος και προκλητικός, κατά τη νεαρή γυναίκα, σε πράξεις σεξουαλικού περιεχομένου. Η 23χρονη κάλεσε σε βοήθεια και, μαζί με τον πατέρα της που έσπευσε στην αίθουσα αναζωογόνησης, απευθύνθηκαν στη γιατρό που την είχε εξετάσει.

"Το νοσοκομείο τήρησε το πρωτόκολλο. Η γιατρός στην οποία έγινε η καταγγελία και η εφημερεύουσα προϊσταμένη ειδοποίησαν διοίκηση και την αστυνομία. Η αστυνομία συνέλαβε τον νοσηλευτή ο οποίος κρατείται και σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα. Η διοίκηση πολύ σωστά διέταξε επείγουσα προκαταρκτική εξέταση. Επίσης,η διοίκηση της 6ης υγειονομικής περιφέρειας σωστά διέταξε ΕΔΕ. Εάν αποδειχθούν οι καταγγελίες, να απολυθεί ο νοσηλευτής" λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, κ. Μιχάλης Γιαννάκος, και καλεί τις αρμόδιες αρχές να διερευνηθούν άμεσα οι καταγγελίες.

Επισημαίνει ωστόσο τα κενά της νομοθεσίας και της διαδικασίας: Να διερευνηθεί και να απολυθεί, όχι να τεθεί σε αργία ή διαθεσιμότητα για πέντε - έξι χρόνια μέχρι να συνεδριάσει το πειθαρχικό συμβούλιο και έως τότε να λαμβάνει το 50% του μισθού του. Δεν έχουν καμία θέση ανάμεσα μας άτομα που προβαίνουν σε τέτοιες απαράδεκτες, τερατώδεις πράξεις" καταλήγει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ».

