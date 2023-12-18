Μία πολύ σοβαρή καταγγελία απασχολεί από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας την Αστυνομία στην Πάτρα.

Πιο συγκεκριμένα όπως καταγγέλθηκε νοσηλευτής του Νοσοκομείου "Άγιος Ανδρέας" φέρεται να προχώρησε σε πράξη σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος γυναίκας ασθενή στα Επείγοντα του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Όπως πληροφορείται το tempo24.news το καταγγελλόμενο περιστατικό ανέφερε στην Αστυνομία γυναίκα γιατρός η οποία έδωσε και λεπτομέρειες για την φερόμενη ως τελεσθείσα πράξη στη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας.

Άμεσα αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών προσήγαγαν τον νοσηλευτή στο Αστυνομικό Μέγαρο της Ερμού και ήδη η υπόθεση εξετάζεται με πολύ προσοχή προκειμένου να διασταυρωθούν οι αναφορές που έγιναν. Αναμένεται δε και η κατάθεση της ασθενούς προκειμένου να αποφασιστεί ο σχηματισμός δικογραφίας.

Ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης διέταξε ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για το καταγγελθέν περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

