Μία πολύ σοβαρή καταγγελία απασχολεί από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας την Αστυνομία στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, μια γυναίκα υπέβαλε μήνυση για βιασμό κατά νοσηλευτή του νοσοκομείου "Άγιος Ανδρέας" στα Επείγοντα του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Ο νοσηλευτής που είχε ήδη προσαχθεί, συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ την Τρίτη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πάτρας.

Όπως πληροφορείται το tempo24.news το καταγγελλόμενο περιστατικό ανέφερε στην Αστυνομία γυναίκα γιατρός η οποία έδωσε και λεπτομέρειες για την φερόμενη ως τελεσθείσα πράξη στη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας.

Ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης διέταξε ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για το περιστατικό.

