Χαλκίδα: Ένας καβγάς κατέληξε σε απόπειρα αυτοκτονίας

Ένας καβγάς,έγινε αφορμή για έναν νεαρό να ανέβει στην ταράτσα του σπιτιού του και να απειλεί τους οικείους του ότι θα πέσει.

Συγκεκριμένα, ήταν λίγο μετά τις δέκα χτες το βράδυ,σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Eviathema.gr ,όπου ένας νεαρός γυρνώντας σπίτι του άρχισε να καβγαδίζει με τους γονείς του για αρκετή ώρα, με αποτέλεσμα να χαθεί κάθε έλεγχος και ο νεαρός να βρεθεί στην ταράτσα του σπιτιού του όπου και για αρκετή ώρα απειλούσε να πέσει.

Μάταια οι γονείς του τον παρακαλούσαν να συνέλθει και να συζητήσουν ήρεμα οποιοδήποτε πρόβλημα τον απασχολεί, αυτός είχε πιαστεί από τα κάγκελα και απειλούσε ότι θα πέσει.

Σε απόγνωση οι γονείς του αλλά και οι γείτονες, κάλεσαν την αστυνομία και σε λίγο έφτασαν άνδρες από το ΑΤ Χαλκίδας όπου μπόρεσαν και ηρέμησαν τον νεαρό να γυρίσει στο σπίτι του και να πράξουν τα νόμιμα.

Πηγή: skai.gr

