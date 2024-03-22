Νέα επιπλοκή με την υγεία της παρουσίασε η 19χρονη φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών που στα τέλη Φεβρουαρίου προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 παρότι η νεαρή κοπέλα είχε διαφύγει τον κίνδυνο και είχε μεταφερθεί σε στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου Ρίου, τις τελευταίες ημέρες εμφάνισε προβλήματα στα κάτω άκρα , με αποτέλεσμα οι θεράποντες γιατροί να αποφασίσουν την μεταφορά της στο ΚΑΤ, στην Αθήνα.

Υπενθυμίζεται πως η φοιτήτρια είχε καταρρεύσει μέσα στο μαθηματικό τμήμα κατά τη διάρκεια γενικής συνέλευσης και αμέσως είχε μεταφερθεί στο ΠΓΝΠ , όπου είχε εισαχθεί διασωληνωμένη στην ΜΕΘ. Ηταν το δεύτερο από τα τρία κρούμστα μεταξύ φοιτητών.

Κρίσιμες ώρες για την 42χρονη

Στο μεταξύ σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένη παραμένει στην ΜΕΘ του πανεπιστημιακού νοσοκομείου η 42χρονη που προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα και μεταφέρθηκε στην Πάτρα από το νοσοκομείο Πύργου.

Η γυναίκα, μητέρα δύο μικρών παιδιών, που εργάζεται σε συσκευαστήριο στο Χάβαρι του Δήμου Ήλιαδας, στην Ηλεία είχε μεταβεί με πόνους στο νοσοκομείο Αμαλιάδας, αλλά η αρχική διάγνωση δεν έδειξε πρόβλημα και πήρε εξιτήριο , ωστόσο επέστρεψε μερικές ώρες αργότερα και αμέσως μεταφέρθηκε στον Πϋργο και από εκεί στην Πάτρα.

Να σημειωθεί πως οι υγειονομικές υπηρεσίες τέθηκαν σε συναγερμό και ενημερώθηκαν οι 27 εργαζόμενοι στο συσκευαστήριο και οι οικογένειές τους προκειμένου να λάβουν χημειοπροφύλαξη.

